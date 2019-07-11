Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения
Стоимость газа для населения должна уменьшиться на 649 грн за 1000 куб. м
Компания "Нафтогаз Украины" по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана должна в июле снизить цену газа для населения еще на 649 грн за 1000 куб. м. Об этом 10 июля информирует пресс-служба правительства.
Согласно постановлению Кабинета министров № 293, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:
- Минэкономразвития: средняя таможенная стоимость импортируемого газа – 5161 грн за 1000 куб. м без НДС.
- Украинская энергетическая биржа: газ на июль продался по цене 4905 грн за 1000 куб. м без НДС.
- "Нафтогаз": газ для промышленности по предоплате, установленой на июль, стоит 5017 грн за 1000 куб. м без НДС.
- Цена, согласно постановлению Кабмина №867 о спецобязательствах: 7185 грн 1000 куб. м без НДС.
"Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за 1000 куб. м метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне – 5554 грн", – говорится в сообщении.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что сначала "Нафтогаз" установил цену на газ для населения в июне на уровне 6299 грн за 1000 куб. м, а потом снизил до 5553,89 грн за 1000 куб. м.
Еще в апреле этого года Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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