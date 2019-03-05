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Как быстро получить деньги по субсидии в Ощадбанке: в Минсоцполитики дали разъяснение

Сегодня, 10:43

Украинцам советуют заранее записываться на "прием" к консультанту

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Как быстро получить деньги по субсидии в Ощадбанке: в Минсоцполитики дали разъяснение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91a/899/5c791a899f2c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91a/899/5c791a899f2c3.jpg ЖКХ Украинцам советуют заранее записываться на "прием" к консультанту

После старта выплат субсидий наличными количество получателей таких средств оказалось значительным. Поэтому государство предусмотрело возможность записаться для получения субсидии в отделениях Ощадбанка, заявил "Громадському" гендиректор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"Поскольку достаточно большое количество домохозяйств получают выплаты через Ощадбанк, банк вводит специальный сервис, который дает возможность записаться на определенное время. То есть можно выбрать определенную дату и время, прийти и без очереди попасть к оператору, который за 10–12 минут выдаст гражданину деньги и оформит банковский счет, на который в дальнейшем будут приходить субсидии", – пояснил он.

Музыченко отметил, что пенсионерам не нужно обращаться в Ощадбанк за субсидией, поскольку деньги поступят вместе с пенсией на пенсионную карточку или ее принесет почтальон.

Фото: Кабинет министров Украины

Пенсионеры получат субсидии с 4 по 25 марта. Остальные граждане, которым назначена субсидия, – с 12 марта. 

Напомним, на выплату субсидий "живыми" деньгами правительство выделило более 5,5 млрд гривен:

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Тег Ощадбанк, выплаты, субсидии, субсидия, Виталий Музыченко, монетизация, Музыченко

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