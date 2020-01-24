Монетизация льгот и субсидий усложнила жизнь украинцам: как теперь платить за коммуналку

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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Украинцы, имеющие льготы (не путать с субсидиями, в чем разница – см. ниже) по оплате коммунальных услуг, все чаще жалуются на то, что не могут разобраться, сколько же им надо доплатитьдо сумм, выделенных государством. Дело в том, что, начиная с октября прошлого года, им приходят счета на полную стоимость. В Минсоцполитики утверждают, что сделали все, дабы людям было удобно понять, сколько они должны доплатить за использованное тепло, воду и так далее.

Сайт "Сегодня" разобрался в тонкостях новых правил начисления госпомощи. В этом нам помогли руководитель экспертной группы по вопросам жилищных субсидий и льгот Директората семьи и соцподдержки населения Минсоцполитики Татьяна Голубенко и государственный эксперт экспертной группы Оксана Овраменко.

Новый порядок оплаты счетов

Как разъяснили нам эксперты, с 1 ноября 2019 г. льготник, независимо от того, выплачивается ему льгота на комуслуги наличными или перечисляется по безналу, получает квитанции с полным размером платежа. Как у льготников, так и у субсидиантов, которым госпомощь выплачивается наличными, сложностей с оплатой не возникает, ведь они после получения денежных средств оплачивают услуги по полной стоимости. Тем, кому льгота выплачивается в безналичной форме, поможем разобраться, что за них оплачивает государство.

Дело в том, что по постановлению Кабмина, средства поставщикам услуг "Ощадбанк" перечисляет (в соответствии с суммами в квитанциях) в пределах суммы госпомощи (размера ежемесячной субсидии или льготы) в такой последовательности:

поставка тепловой энергии либо природного газа и электроэнергии для индивидуального отопления;

снабжение горячей водой;

централизованное водоснабжение;

централизованное водоотведение;

снабжения электроэнергией;

поставки природного газа (для приготовления пищи, нагрева воды);

вывоз бытовых отходов;

услуги по управлению многоквартирным домом;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (домовые счетчики тепла, воды,газа).

При этом, "Ощадбанк" перечисляет средства не по пропорциональному принципу, когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы платежа, а по приоритетному принципу: за первую услугу – в полном объеме, если остались средства – за вторую, и т. д. пока позволяет сумма льготы. Те услуги, на которые не хватило средств, льготник должен оплатить самостоятельно.

Оплата счетов получателем субсидии в безналичной форме проводится аналогично.

Так как теперь монетизированную льготу насчитывают не по факту потребления, а по нормам, то если льготник употребил услуги в объемах меньших, чем льготные, оставшаяся сумма может быть использована в следующем месяце. Например, человек месяц не жил в квартире, не использовал воду, газ, но выплату в виде льготы за них он получит в любом случае. При выплате льгот наличными, сэкономленными средствами льготник может распоряжаться ежемесячно, при выплате льгот в безналичной форме – только после завершения отопительного сезона сэкономленные средства можно будет получить наличными на свой банковский счет в "Ощадбанке".

В то же время, ряд экспертов уверены, что получатели госпомощи не заинтересованы экономить на услугах.

Как узнать, сколько нужно доплатить за комуслуги

Есть три способа выяснить, сколько и за что надо оплатить. Первый, более сложный и более наглядный – зайти в личный кабинет на сайте "Ощадбанка". В пресс-службе банка нам уточнили, что для льготников такие кабинеты законодательством не предусмотрены, они положены только субсидиантам, но банк их создал самостоятельно для удобства клиентов. Впрочем, этот способ труднодоступен для пожилых льготников. Их очень много – например, дети войны, самым младшим из которых по 75 лет. Особенно если они проживают в глухих селах, где нет интернета.

Второй способ более простой – это SMS-сообщение. Как правило, мобильные телефоны, пусть старые, кнопочные, имеются даже у "бабушек-дедушек". Но разобраться в SMS им порой сложно, ведь сообщения приходят на латинице. Как пояснили нам в "Ощадбанке", таким образом можно передать больше знаков, ведь сообщения объемные.

Наконец, третий, самый надежный способ – перевести льготу из безналичной формы в наличную и оплачивать счета полностью самостоятельно.

Если сумма льготы не покрыла стоимость всех услуг, то после 18 числа "Ощадбанк" направит на мобильный телефон льготника SMS-сообщение с указанием сумм, которые он должен самостоятельно уплатить (доплатить) по каждой услуге. Эти суммы льготник может также увидеть в своем личном кабинете на сайте "Ощадбанка".

Если вы оплатили счета, не дождавшись SMS от "Ощадбанка", то на счетах возникнет переплата, которая будет учтена поставщиком услуг в квитанциях за следующий месяц. И наоборот – за недоплату выставят долг, но льгота, естественно, сохранится.

Отметим, что если поставщик услуги не сотрудничает с Ощадбанком и не дает банку информацию о начисленных суммах за услугу льготникам и получателям субсидии, то и требовать оплату с получателя льготы или субсидии в безналичной форме до 1 июня он не вправе.

Пример расчета доплаты с использованием SMS-сообщения

Сайт "Сегодня" решил подробно объяснить, сколько и за какой вид комуслуг нужно доплатить льготникам, чтобы у них не было задолженности. Для этого мы подготовили пример расшифровки SMS-сообщения, которое пришло в декабре условному собственнику 1-комнатной квартиры, имеющему льготу чернобыльца. По этой льготе он должен уплатить 50% от общей суммы, указанной во всех счетах. Но по каждому виду услуг теперь нужно платить не половину суммы, а в связи с применением принципа приоритетности оплаты – сперва тепло, потом горячая вода и т. д. – по-разному, может быть от 0%, до 100%.

Из инфографики видно, что за тепло пользователю вообще не нужно платить, так как расходы покрыла монетизированная льгота, за воду он должен уплатить частично. На этом сумма льготы закончилась. Остальные виды услуг придется оплатить полностью. Но в конечном итоге все равно получится, что льготник оплачивает ровно половину счета за коммуналку.

Льгота – не субсидия

Также разберемся, чем льгота отличается от субсидий. Как разъяснили нам эксперты, льгота – это установленные законом преимущества, которые предоставляются лицу, либо группе лиц по сравнению с другими гражданами. Законодательством установлены льготы для участников боевых действий, чернобыльцев, ветеранов военной службы, Героев Украины, многодетных семей, педагогов и медиков в сельской местности и так далее, всего в Украине более 20 категорий льготников.

Отдельно можно назвать такую многочисленную категорию льготников как "дети войны", то есть тех, кому на 2 сентября 1945 года (дата окончания Второй мировой войны) было меньше 18 лет.

Субсидия, в отличие от льготы – это государственная помощь в наличной или безналичной форме неплатежеспособным гражданам (домохозяйствам) на покрытие коммунальных расходов. Для этого не нужны никакие "заслуги", кроме тощего кошелька. Но трудоспособным лицам, которые не работают и не стоят на учете в центре занятости, субсидию могут и не назначить.

Льготы на коммунальные услуги

Одним из видов льгот является скидка на оплату коммунальных услуг. Например, для детей войны это минус 25% от суммы, указанной в счете, для многодетных семей – минус 50%, для участников боевых действий (в том числе АТО/ООС) – минус 75%.

Для некоторых категорий право на льготу по оплате комуслуг зависит от размера доходов. Если доходы на человека (дети войны) или члена многодетной семьи составляют более чем 1,4 прожиточных минимума для трудоспособных (сейчас это 2940 грн), льгота на оплату коммунальных услуг не предоставляется. Но эти люди могут подать заявление на получение жилищной субсидии, право на получение которой будет установлено в порядке, определенном правительством. При этом льготы участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны (в том числе АТО/ООС), чернобыльцам, ветеранам военной службы предоставляются без учета их доходов.

Кому – деньги, кому – по безналу

По данным Госслужбы статистики, в Украине в декабре 2019 года субсидии получали 3 млн 283,6 тыс. домохозяйств, или около 22% от их общего количества. Как уточнила нам государственный эксперт Оксана Овраменко, более 90% субсидиантов сейчас получают госпомощь в наличной форме, остальные – в безналичной.

"Субсидию деньгами можно получать на свой банковский счет, открытый в любом из 38 уполномоченных банков на выбор получателя субсидии, либо через "Укрпочту" вместе с пенсией, – говорит Оксана Овраменко. – Субсидию в безналичной форме можно получать только через "Ощадбанк".

По словам эксперт, субсидию в безналичной форме назначают тем, кто обратился за ней впервые, или тем, кто уже ее получал, но по состоянию на 1 мая (конец отопительного периода, когда субсидия назначается на следующий период) накопил долг по оплате коммуналки, превышающий 340 грн (20 необлагаемых налогом минимумов). При погашении долга или заключении договора реструктуризации таких лиц субсидии не лишают, но переводят на безналичную форму оплаты.

А вот с льготниками ситуация другая. В Украине насчитывается около 2,6 млн человек, имеющих право на льготу по оплате коммуналки и более 90% из них получают льготы в безналичной форме.

Как разъяснила нам руководитель экспертной группы по вопросам жилищных субсидий и льгот Директората семьи и соцподдержки населения Минсоцполитики Татьяна Голубенко, льготы на оплату услуг ЖКХ начали предоставляться в денежной форме только с октября прошлого года. Для того, чтобы получать наличными льготу на оплату коммуналки, льготник должен был до 15 октября 2019 года (начало отопительного сезона) подать соответствующее заявление в управление по вопросам соцзащиты населения по месту жительства. Многие этого не сделали и теперь не могут разобраться, сколько им надо доплатить за комуслуги.

"Кабмином принято решение о возможности перехода с безналичной на наличную форму выплаты льготы в любой момент. Такая возможность реализована с 1 января 2020 года. Процедура перехода осталась неизменна: необходимо подать заявление территориальному органу соцзащиты населения, в котором указать реквизиты банковского счета, и со следующего после подачи заявления месяца сумма льготы будет переводиться на банковский счет", – уточнила Татьяна Голубенко.

Больше узнать о программе субсидий и льгот можно из нашего сюжета:

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