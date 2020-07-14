Как уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домов

Кабинет министров может снизить тарифы на отопление в Украине. Их ежегодно пересматривают перед отопительным сезоном, тогда же и корректируют, объяснил министр финансов Сергей Марченко. Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем заложена в тарифе на отопление. Если такая тенденция сохранится и осенью, цифры в платежках могут уменьшиться.

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Как вариант сэкономить можно, если утеплить многоэтажку. С прошлого года в Украине работает Фонд энергоэффективности. Это правительственная структура, финансируемая из госбюджета и международными донорами. В среднем на пятиэтажную хрущевку – без замены коммуникаций и окон – нужно 3,5 млн гривен. Фонд возвращает 70% расходов.

Обычная пятиэтажка, построенная еще в советское время, где зимой было холодно, а летом – жарко, после модернизации стала как термос.

"Я доволен. Работа сделана. И вид есть, и внутри прохладнее стало", – говорит один из жильцов дома.

При этом в пятиэтажке стали потреблять почти вдвое меньше энергоносителей. Соответственно, суммы в платежках уменьшились на 35-40% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Прошлой осенью – буквально за месяц – здесь полностью утеплили фасад. А также модернизировали систему отопления.

"Некоторые даже сомневались и не верили, что можно сделать такое. Мы очень довольны", – делится впечатлениями жительница дома Галина.

Такую реконструкцию уже в ближайшее время будут проводить в тысячах домов по всей стране. Возможно, и в вашем тоже. Ведь у Украине уже вовсю работает государственный Фонд энергоэффективности. С его помощью энергомодернизацию многоэтажки вполне реально провести даже для совсем небогатых украинцев. Фонд возвращает людям до 70% стоимости всех работ и материалов. Еще часть средств жителям могут компенсировать местные власти. Поэтому платить из собственного кармана приходится минимум.

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Примеры уже есть по всей стране. Дома, которые воспользовались программой, в самом фонде называют первыми ласточками. К примеру, в Новояворовске утеплили фасад. Все работы стоили миллионы гривен. Фонд компенсировал людям около 3 млн, из районного бюджета дом получил еще 400 тысяч гривен.

Конечно, собственникам квартир пришлось платить и самим. Сумма взносов на первый взгляд кажется немалой – три тысячи гривен. Но ее выплата разбита на много месяцев. И главное – уже этой зимой каждый жилец стал меньше платить за отопление. То есть в итоге люди практически не почувствовали дополнительных расходов.

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Дом в Броварах тоже получил компенсацию от Фонда энергоэффективности. Новости "Сегодня" были здесь прошлой осенью. Тогда жители только думали, принимать ли участие в программе фонда. В конце концов решились.

"Не жалею. Эффект все-таки есть. Примерно на четверть стали меньше платить. Экономия хорошая", – говорит один из жильцов.

Но фасад дома все еще не утеплен. Что же тогда дало экономию? Чтобы понять это, пришлось спуститься с главой ОСМД в подвал. Там установили специальное оборудование – индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Это автоматика. В отопительный сезон система регулирует, какой температуры будут батареи в квартирах. На внешней стене установлен датчик температуры. Если на улице становится теплее, ИТП уменьшает подачу теплоносителя в квартиры.

"Лично в моей квартире получилось в прошлом году почти на 8000 гривен отопления за сезон, а в этом году – 5 500 гривен. То есть около двух с половиной тысяч я сэкономила", – рассказывает глава ОСМД Наталия Ретта.

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Все работы по энергомодернизации стоили около 500 тысяч гривен. Но фонд заплатил почти 300 тысяч, еще почти 100 тысяч дал городской бюджет Броваров. Поэтому жителям осталось заплатить около 100 тысяч гривен – чуть больше тысячи гривен на квартиру. При этом только за эту зиму каждая квартира сэкономила на отоплении около двух тысяч гривен и будет экономить и в последующие отопительные периоды. А кредит на доме уже не висит.

"Буквально в октябре мы взяли кредит, и в январе мы его уже закрыли", – говорит Ретта.

Кроме того, в доме утеплили трубы и поставили оборудование, которое равномерно распределяет тепло по всему дому – этой зимой уже не было привычной ситуации, когда в одних квартирах холодно, а в других жильцы перегреваются.

Дом в Чугуеве Харьковской области с помощью фонда также установил индивидуальный тепловой пункт, поставил общедомовой счетчик тепла и утеплил трубы.

"Нам для нашего объединения это практически ничего не стоило – там буквально какие‑то копейки", – говорит замглавы ОСМД.

Здесь получили большую компенсацию от фонда, да и городской бюджет выделил весомую часть – 20% от суммы. Власти Чугуева понимают, что лучше давать деньги на такие мероприятия и увеличивать срок эксплуатации домов, чем ждать, пока они станут аварийными и начнут разрушаться, как это уже происходит по стране.

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Фонд энергоэффективности работает исключительно с ОСМД – деньги можно давать только тем домам, где люди стали полноценными собственниками своего дома. В целом же по Украине ОСМД сейчас 17%, и с каждым днем их становится все больше.

В Ровно одно из таких объединений совладельцев проводит собрания – жители планируют подавать заявку на участие в программе фонда. Здесь хотят поменять окна и двери на этажах, а также утеплить фасад, чердак и трубы.

Перед тем, как все это делать, в доме обязательно должны провести энергоаудит. К вам придет специалист, который сделает необходимые исследования. Он определит, в каком состоянии стены, окна, двери, инженерные системы. На основе этого отчета и будут проводить энергомодернизацию – это как диагноз. Будет понятно, чем болен дом и как его надо лечить.

Вот и ответ, почему дом в Броварах так и не утеплили. Энергоаудит показал, что в этом нет необходимости. Стены и без того нормально держат тепло. На утепление фасада потратили огромные деньги, а эффекта не было бы. Главное отличие работы Фонда энергоэффективности от других подобных программ – нужно четко понимать, на что стоит тратиться.

"Мы уходим от точечных решений, которые в комплексе не решают проблем. Переходим к комплексности, к правильной последовательности, что в совокупности дает хороший эффект", – объясняет директор государственного Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк‑Унгурян.

И, конечно, это не украинское изобретение. По такому принципу работали фонды во многих странах бывшего соцлагеря. Например, в Польше реконструировали тысячи устаревших многоэтажек – утепляли фасады, модернизировали систему отопления. На все это жители брали кредит, а правительство компенсировало 20% суммы. Не до 70%, как предлагает украинский фонд, но полякам этого хватало. Жители обновленных домов уже давно почувствовали выгоду на собственном кармане.

Польша сделала это все много лет назад. Украина – только начинает. В Фонде энергоэффективности – миллиарды гривен, которые должны быть использованы на модернизацию домов. Заявки подали уже 125 ОСМД, и еще около 200 активно готовятся к этому. Чем больше становится положительных примеров – тем больше появляется желающих.

Напомним, государственные банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк – готовы предоставлять "теплые кредиты" дистанционно, соблюдая требования карантина. При этом ОСМД и жилищные кооперативы могут получить кредиты по упрощенной процедуре.

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