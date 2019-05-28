Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз

28 мая, 16:35

Цена на газ влияет на стоимость отопления и горячей воды

Фото: Pixabay

В течение ближайших лет тарифы на газ, а следовательно на отопление и горячую воду в Украине продолжат расти. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономразвития и торговли (МЭРТ). В документе указано изменение тарифов (декабрь к декабрю), на базе которых рассчитывается индекс потребительских цен.

Так, эксперты предполагают, что цены на газ в 2019 году вырастут на 15%, в 2020-м – на 20%, в 2021-м – на 14%, в 2022-м – на 10%. Предыдущий прогноз, обнародованный в марте предполагал, что в 2019 году тариф на газ повысится на 15%, в 2020-м – на 18%, а в 2021-м – на 15%.

Читайте также

Как известно, стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление и горячую воду. Эксперты прогнозируют, что эти коммунальные услуги подорожают на 20% в 2019 году, на 15% – в 2020-м и на 11,5% – в 2021-м.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил новую власть, что снижение тарифов на услуги ЖКХ может привести к серьезному кризису. Страна рискует оказаться в состоянии финансового кризиса, предостерег глава правительства и призвал не совершать необдуманных шагов.

Также на днях министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко посоветовал не ждать снижения тарифов на газ. Он пояснил, что Украина не может влиять на рыночную цену газа в Европе, но способна контролировать объем его потребления.

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров. Впрочем, в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ – из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег тарифы, отопление, коммуналка, прогноз, горячая вода, МЭРТ, цена на газ, тариф, тариф на газ

Вы сейчас просматриваете новость " Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коболев анонсировал снижение июльских цен на газ для населения

Вчера, 13:18

По словам главы "Нафтогаза", отпускная цена снизится почти на 8%

Цены на газ для промышленности снизятся – "Нафтогаз"

24 мая, 16:43

Компания обнародовала прайс на июнь 2019 года

Министр посоветовал украинцам не ждать снижения тарифов на газ

20 мая, 08:59

Зубко напомнил, что важно контролировать потребление топлива

Цена на газ в Европе падает: чего ждать в Украине

15 мая, 13:34

Эксперты дали разные прогнозы относительно цен на голубое топливо

Гонсалес: «Частая смена тренеров не приносит пользы «Карпатам»

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Новый официальный праздник ждет украинцев в июне

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Куркума спасет больные суставы

Жан Тодт: У Ferrari всё получится

Обильное питье: печальные последствия

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь