Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз

Цена на газ влияет на стоимость отопления и горячей воды

Фото: Pixabay

В течение ближайших лет тарифы на газ, а следовательно на отопление и горячую воду в Украине продолжат расти. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономразвития и торговли (МЭРТ). В документе указано изменение тарифов (декабрь к декабрю), на базе которых рассчитывается индекс потребительских цен.

Так, эксперты предполагают, что цены на газ в 2019 году вырастут на 15%, в 2020-м – на 20%, в 2021-м – на 14%, в 2022-м – на 10%. Предыдущий прогноз, обнародованный в марте предполагал, что в 2019 году тариф на газ повысится на 15%, в 2020-м – на 18%, а в 2021-м – на 15%.

Читайте также Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ

Как известно, стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление и горячую воду. Эксперты прогнозируют, что эти коммунальные услуги подорожают на 20% в 2019 году, на 15% – в 2020-м и на 11,5% – в 2021-м.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил новую власть, что снижение тарифов на услуги ЖКХ может привести к серьезному кризису. Страна рискует оказаться в состоянии финансового кризиса, предостерег глава правительства и призвал не совершать необдуманных шагов.

Также на днях министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко посоветовал не ждать снижения тарифов на газ. Он пояснил, что Украина не может влиять на рыночную цену газа в Европе, но способна контролировать объем его потребления.

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров. Впрочем, в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ – из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"