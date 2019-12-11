Как зимой платить меньше за электроэнергию: девять советов от YASNO

Помочь с экономией могут даже самые простые действия

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Зимний пик электропотребления начинается в декабре. С декабря по февраль население потребляет электроэнергии в 1,5 раза больше, чем в другие времена года. Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO заботится, чтобы зимой в домах было тепло, уютно и клиенты имели возможность экономить средства при оплате счетов.

В этом помогут 9 советов от YASNO:

Проверьте, чтобы на окнах и дверях не было щелей, замените резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру и доводчики – это позволит уменьшить теплопотери. Убедитесь, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не образуют сквозняков. Используйте электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения. Отдавайте предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо "прожорливых" масляных и тепловентиляторов. Позаботьтесь, чтобы холодильник стоял подальше под радиаторной батарей, стояков отопления и электрообогревателей. Зимой световой день короче, следовательно электроосвещением люди пользуются чаще. Замените обычные лампы накаливания на LED-лампы, потребляют до 10 раз меньше электроэнергии. Выключайте свет, если не находитесь в помещении. Благодаря датчикам движения можно снизить потребление электроэнергии, ведь свет будет включаться только при необходимости. Установление двухзонного счетчика, входит в набор Умный Watt, позволит платить вдвое меньше электроэнергии, потребляемой с 23:00 до 07:00. Со смарт-розеткой можно программировать включение / выключение энергоемких приборов в нужное время. Например, настроить работу бойлера в часы, когда действует вдвое дешевле тариф для владельцев двухзонных счетчиков.

"Мы хотим быть полезными для наших клиентов, поэтому предлагаем установку энергоэффективного набора "под ключ". С помощью двухзонного счетчика, смарт-розетки и современных LED-ламп, которые входят в набор, вы увидите экономию уже с первого дня использования. Ежемесячно, в среднем более 250 наших клиентов выбирают набор Умный Watt", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Напомним, с ноября поставщик электроэнергии "Киевские энергетические услуги" работает под новым именем YASNO. Заботясь о комфорте клиентов, компания повышает качество обслуживания, развивает дистанционные сервисы и внедряет инновационные энергоэффективные решения для клиентов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как выглядят платежки за электроэнергию для киевлян от YASNO.

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