Каждая домашняя электростанция в Донецкой области обеспечивает "зеленой" электроэнергией 10 семей

Лидер по количеству установок – Мариуполь

Фото: saee.gov.ua.

В Донецкой области работает 171 домашняя электростанция. Домашние хозяйства, которые вырабатывают "зеленую" энергию, используют ее для бытовых нужд, а излишки продают в сеть по "зеленому" тарифу. Компания-поставщик "Донецкие энергетические услуги" с начала года закупила более 1,5 млн кВт⋅ч электроэнергии, выработанной домашними СЭС и ВЭС.

Только с января по июнь в регионе установили 62 новые солнечные и ветровые домашние электростанции.

Лидер по количеству установок – Мариуполь. "Донецкие энергетические услуги" заключили договора с 44 мариупольскими просьюмерами (от англ. prosumer, producer – производить + consumer – потребитель) – домохозяйствами, которые самостоятельно производят для своих нужд электроэнергию, а излишки продают. Среди них есть комбинированная станция, которая генерирует энергию из солнца и ветра одновременно.

На втором месте Славянск, где установлено 29 домашних солнечных электростанций, в Константиновке их 14, в Лимане – 13, в Покровске – 11.

"Сейчас в Донецкой области каждый просьюмер ежемесячно в среднем обеспечивает "зеленой" энергией 10 семей. Чем больше людей будут переходить на использование возобновляемых источников энергии, тем больше будет чистой энергии, которая не требует ископаемых – газа, угля. Закупая у малых производителей электроэнергию для жителей области, мы делаем свой вклад в энергонезависимость Украины", – говорит директор компании "Донецкие энергетические услуги" Александр Северин.

Напомним, "зеленый" тариф на покупку сгенерированной бытовыми электростанциями энергии устанавливает НКРЭКУ. При этом недавно Верховная Рада вновь гарантировала "зеленый" тариф наземным домашним солнечным станциям в Украине.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями канадского бизнеса заявлял, что иностранцы готовы вкладывать миллионы долларов в украинскую зеленую энергетику, а Украина всячески будет способствовать таким инвесторам.

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