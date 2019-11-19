Киевлянам пришли неадекватные платежки за тепло: видео

Некоторым за отопление в октябре начислили почти по тысяче гривен

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Платежки с невероятно большими суммами получили жители одного из столичных домов. Несмотря на то что отопительный сезон начался в конце октября, в квитанциях указана сумма за тепло около тысячи гривен. За что такие деньги, решили разобраться новости "Сегодня".

Возмущенные горожане подозревают, что насчитали столько, потому что общедомовой счетчик тепла остался без пломбы. Его снимали на поверку еще в июле, но не опломбировали.

"Начался отопительный сезон, и соответственно, поскольку не опломбирован счетчик, нам начинают насчитывать платежи как для домов без счетчика. То есть по 38 гривен за квадратный метр, мне за 5 дней отопительного сезона пришла сумма 973 гривни", – говорит возмущенная Елена Марьянчик, жительница дома.

О том, что счетчик без пломбы, жильцы дома узнали случайно. Акт проверки прибора запросили в управляющей компании.

"Смонтировали его 20 августа. И в акте говорится в том, что он не опломбирован", – отмечает Елена Марьянчик.

Доступа к прибору жители не имеют. Подвал закрыт. Новости "Сегодня" обратились за разъяснениями к коммунальщикам, и – удивительно, но в тот же день счетчик опломбировали. Но на цифры в платежках это не влияет, уверяют в "Киевтеплоэнерго".

Костантин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго":

"Счетчик находился и находится в работоспособном состоянии, после устранения недостатков. Прибор учета был опломбирован. И он и до опломбирования считал и после этого считает".

И объяснил почему выставлены такие счета.

"За октябрь по некоторым домам, где не успели добежать и снять фактические показатели, могли начислить по средневзвешенным показателям предыдущего отопительного сезона. Если было начислено или излишнее, или, наоборот, недосчитано, в ноябре будут выполнены соответствующие корректировки", – говорит Косянтин Лопатин.

В Киевтеплоэнерго создали электронный ресурс, где можно увидеть объемы потребленного тепла во всех домах столицы и узнать, работает ли счетчик. Во избежание дальнейших недоразумений в "Киевтеплоэнерго" советуют выбрать представителя дома, который будет контролировать снятие показаний счетчика и наличие его поверки. Для этого нужно обратиться с заявлением в ведомство.

Как писали новости "Сегодня", энергетики заверили, что зимой в домах украинцев будет тепло. По их словам, на украинских теплоэлектростанциях хорошо подготовились к морозам и имеют достаточно угля на складах.

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