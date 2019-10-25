В Киеве стартовал отопительный сезон

Тепло в батареях появится сразу не у всех – Юрий Паливода рассказал, как будут включать отопление

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С сегодняшнего дня в Киеве включают отопление – КП "Киевтеплоэнерго" начинает подключение жилищного фонда столицы к централизованному теплоснабжению. Это будет происходить по графику в течение 10 дней. Об этом на брифинге сообщил главный инженер СП "Киевские тепловые сети" Юрий Паливода.

"С сегодняшнего дня мы начинаем отопительный сезон. Согласно графику, который согласован с районными администрациями, планируем подключить отопление в домах в течение 10 дней. Ведь включить тепло сразу во всех домах невозможно технически – из-за инертности системы теплоснабжения Киева, которая является крупнейшей в Европе. Тепловые сети – это очень сложный комплекс теплотехнического оборудования. При этом, чтобы обеспечить стабильный запуск отопительного сезона в круглосуточном режиме, будут работать 29 постоянных аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" и 14 привлеченных бригад", – сказал он.

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В то же время Паливода заверил, что теплоэнергетический комплекс столицы полностью готов к отопительному сезону, поскольку специалисты заранее провели эффективную подготовку теплового хозяйства к зиме.

"Было отремонтировано 569 котлов на источниках теплоснабжения, 2256 центральных и индивидуальных тепловых пунктов, 19 насосных станций. В полном объеме проведены гидравлические испытания, а также устранено более 8000 повреждений. Кроме того, в этом году мы начали масштабную программу ремонта и реконструкции тепловых сетей. Сейчас уже заменено около 100 км изношенных трубопроводов, а это в пять раз больше, чем за последние два года. Работы еще продолжаются", – подчеркнул он.

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В свою очередь заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы, уже подключены 90% таких заведений).

Отопительный сезон, который обычно начинается 15-16 октября, пока откладывается из-за затянувшегося бабьего лета. По прогнозам синоптиков, оно в Украине завершится к концу октября, и как только среднесуточная температура за окном в течение трех суток подряд опустится ниже +8 градусов, батареи должны потеплеть. Смотрите карту, где уже в Украине появилось тепло в домах.

А тем временем новости "Сегодня" выяснили, чего украинцам ждать в квитанциях этой зимой, почем будет согреться в городах-миллионниках, где самые дорогие и самые дешевые тепло и горячая вода, а также как правильно утеплить многоэтажку, дабы меньше платить по счетам.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук успокаивал украинцев и говорил, что в ближайшее время правительство не планирует повышать тарифы на тепло. Подробнее смотрите в сюжете:

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