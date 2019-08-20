"Киевские энергетические услуги" анонсировали масштабный ремонт центров обслуживания

Первый этап обновления стартует уже в сентябре

Фото: Киевские энергетические услуги / Facebook

Поставщик электроэнергии "Киевские энергетические услуги" с сентября 2019 года начинает масштабное обновление центров обслуживания в столице. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение года планируется отремонтировать все семь центров обслуживания в Киеве, первая очередь обновления стартует 5 сентября и будет длиться два месяца.

"Сразу два центра обслуживания на Позняках и в Шевченковском районе временно закроют свои двери для посетителей, чтобы уже в ноябре принимать клиентов в более комфортных условиях. Бытовым клиентам необходимо будет скорректировать свои планы по посещению центров обслуживания на ул. Драгоманова, 40-з и Юрия Ильенко, 31", – говорится в сообщении.

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В компании напомнили, что на сайте "Киевских энергетических услуг" работает сервис предварительной регистрации, позволяющий определить дату и время посещения специалистов компании.

"Бытовые клиенты могут выбрать любой другой центр обслуживания. Специалисты, обслуживающие юридических клиентов на ул. Юрия Ильенко, 31, будут распределены между тремя другими центрами обслуживания. Часть юридических лиц будут принимать на ул. Жилянской, 83/53, часть – на Голосеевском проспекте, 30-б, также клиентов будут обслуживать на ул. Тимошенко, 18", – добавили в пресс-службе.

В компании отметили, что дополнительную информацию можно получить у специалистов центров обслуживания, через Facebook и в контакт-центре.

"Мы хотим, чтобы наши клиенты получали услуги в комфортных центрах европейского уровня. Мы предусмотрительно сообщаем о ремонтах и заботимся, чтобы минимизировать временные неудобства во время обновления. Большинство вопросов по потреблению электроэнергии можно решить дистанционно через интернет в Личном кабинете, в мобильном приложении и контакт-центре. Дистанционными сервисами активно пользуются более половины наших клиентов", – сказал директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Новости "Сегодня" писали, что в феврале киевляне начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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