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Эксперты рассказали, когда для украинцев могут подешеветь тепло, газ и горячая вода

9 декабря, 08:55

Александр Панченко

Эксперты уверены, что тарифы можно сделать ниже

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Президент Владимир Зеленский неделю назад поставил перед Кабмином задачу уменьшить тарифына отопление и горячую воду, но предложений правительства пока нет, хотя отопсезон в разгаре, и с каждым днем суммы в платежках становятся все больше.

Эксперты говорят, что первый путь к сокращению долгов за комуслуги – это адекватные тарифы. На примере роста оплаты счетов за газ после снижения цены на него видно: украинцы не накапливают долги и даже платят наперед, ожидая, что газ после Нового года будет дороже.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен: тарифы на коммуналку, прежде всего на газ и отопление, могут, как минимум, не повыситься. Для этого властям нужно добиться, чтобы "Нафтогаз" продавал закупленный летом дешевый газ (около 4000 грн за 1000 куб. м) населению и предприятиям теплокоммунэнерго по так называемой страховой цене в 8000 грн за 1000 куб. м, а не по 10751 грн, как они планируют после Нового года.

"Но пока не будет подписан контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите газа – ожидается, что это произойдет в декабре 2019 года – давать долгосрочные прогнозы по цене на газ, а также по тарифам на отопление и горячую воду, рискованно", – ответил нам Пендзин.

В свою очередь эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук говорит, что суммы в платежках можно снизить двумя способами.

"Первый путь – уменьшить энергопотребление конкретными многоквартирными домами, утеплив их силами самих жильцов или воспользовавшись "теплыми кредитами" от государства, – разъяснил нам Никончук. – Второй путь – доработать закон "О жилищно-коммунальных услугах", отменив запрет на внесение любых изменений до 1 мая 2020 года в действующие договоры о предоставлении коммунальных услуг. Прежде всего это актуально для тарифов по отоплению и горячему водоснабжению. На днях Нацкомиссия по вопросам электроэнергии и комуслуг заявила, что снизила тарифы для некоторых ТЭЦ, но потребителей интересует не это, а когда уменьшатся суммы в платежках".

Более подробно читайте в статье "Украинцы стали лучше платить за коммуналку, но долги растут".

Напомним, что президент более трех месяцев назад пообещал снизить тарифы на коммунальные услуги:

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Источник: Сегодня

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