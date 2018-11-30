Когда и как пройдет монетизация субсидий на ЖКУ: все планы Кабмина

Монетизация субсидий на жилкомуслуги может стать реальностью в 2019 году — Кабмин подготовил постановление, определяющее новый механизм расчета за "коммуналку". Вся сэкономленная госпомощь может быть потрачена субсидиантами на личные нужды. Ожидается, что после месячного обсуждения и внесения правок документ вступит в силу с 1 января 2019 г., а реальная монетизация начнется с 1 мая 2019 г., то есть уже после окончания нынешнего отопсезона. Эксперты говорят, что механизм слишком громоздкий, и опасаются задержек с выплатами сэкономленного.

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Планы Кабмина

Главных новшеств несколько. Первое: монетизацию введут не поэтапно (с 1 января, 1 мая и 1 октября, как планировалось), а одномоментно — с 1 мая 2019 года. Для того чтобы оформить субсидию в денежной форме, каждому необходимо по-новой подавать заявление в орган Минсоцполитики по месту жительства, причем обязательным требованием является указание номера мобильного телефона, по которому можно будет связаться с субсидиантом.

После назначения субсидий в Минсоцполитики будет сформирован реестр получателей, который в электронном виде передадут в Ощадбанк, а также поставщикам услуг — тепла, воды, газа, электроэнергии, а в многоквартирных домах — еще и управителям ОСМД, и управляющим компаниям (бывшим жэкам). В Ощадбанке откроют единый счет, на который из госбюджета будут поступать деньги на выплату субсидий. А уже банк будет их перечислять поставщикам услуг по их заявкам, составленным на основании реестров. Такие заявки поставщики должны подавать ежемесячно до 13 числа, а банк до 18 числа должен перечислить ему деньги со счета.

Получатели субсидий живых денег не увидят, они, как и сейчас, будут обязаны оплатить лишь свою часть начисленной суммы за комуслуги. Изменятся для субсидиантов лишь два момента: если задолженность по всем видам оплат в сумме превысит 20 необлагаемых минимумов (340 грн), субсидия автоматически отменяется и после всех расчетов из банка на мобильный телефон субсидианта придет смс от Ощадбанка с информацией об оплате комуслуг и возможной экономии денежных средств. Например, при норме 2,4 куб. м холодной воды в месяц, на который начисляется субсидия, получатель использовал всего 2 куб. м. В этом случае он за воду не платит ничего, а деньги за сэкономленные 0,4 куб. м (для Киева это 7 грн) учитываются в данных субсидианта в реестре.

Получить всю накопленную сумму можно только по окончании финансового года (после 31 декабря) — ее Ощадбанк перечислит на счет, указанный субсидиантом. Именно в этом, по мнению чиновников, и заключается суть монетизации субсидий на комуслуги. Напомним: сейчас все сэкономленные деньги, за исключением 700 грн за газ, или 130 грн за ток, используемые только для обогрева, возвращаются в госбюджет.

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Мнение экспертов

Специалисты в сфере ЖКХ по-разному оценивают новшество Кабмина, но называют предложенный механизм сложным, громоздким и не в полной мере отвечающим обещаниям монетизировать госпомощь.

"Если сейчас отделение Минсоцполитики на местах напрямую передавало на предприятие списки субсидиантов, то теперь вводится два промежуточных звена — единый вычислительный центр министерства, куда стекается вся информация, и Ощадбанк, которому эта информация поступает, — анализирует старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий. — Это устанавливает более жесткий контроль за использованием субсидий, но ничего принципиально не меняет для получателей субсидий в оплате комуслуг: они, как и ранее лишь оплачивают свою часть начисленной суммы. Хотя ранее предполагалось, что госпомощь поступит каждому на его личный счет и каждый будет полностью рассчитываться с поставщиком услуг. Но государство пока не хочет отказываться от централизации. Плюс в том, что у людей обещают не отбирать сэкономленное, но могут быть задержки с выплатой".

Эксперт по ЖКХ Андрей Никончук обратил внимание, что в постановлении прописано право Ощадбанка взимать комиссию за свои услуги:

"По правилам платить комиссию должен поставщик услуг, а это может заставить их поднять тарифы, чтобы не работать в убыток".

Напомним, перед внесением в Раду проекта решения о "госсмете" на следующий год на второе чтение президент Петр Порошенко потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий, а также пригрозил, что не подпишет бюджет, если не будет расширена программа субсидий для населения.

А после положительного голосования за проект госбюджета-2019 министр финансов Оксана Маркарова заверила, что программа предоставления субсидий будет расширена в плане перехода на монетизацию.