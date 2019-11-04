Коммуналка бьет по карманам украинцев: как сэкономить

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В новом постановлении правительства говорится, что размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для субсидиантов с 1 мая 2020 вырастет с 15 до 20% среднемесячного дохода. То есть, семейный бюджет урежется. А у тем, у кого нет субсидий, и так приходится отдавать за квартплату в отопительный сезон 38% совокупного дохода семьи. Поэтому новости "Сегодня" узнали, как сэкономить на коммунальных платежах.

Начать можно с холодильника. Ежемесячно он съедает 20% электричества. Загружайте его максимально, хотя бы консервацией – тогда он реже включаться. Не забывайте накрывать кастрюли с компотом или супом: чем выше влажность, тем сильнее работает компрессор и, соответственно, больше накручивает счетчик.

Также установите счетчики на холодную и горячую воду. Ведь без них мы платим втрое больше! Если такие уже есть, дело за малым:

"Надо, прежде всего, проверить утечки сантехники. Это унитаз, это краны, душ", – говорит Дмитрий Новицкий, председатель правления – гендиректор ЗАО "АК" Киевводоканал".

Казалось бы, какие-то несколько капель. Но, по словам экспертов, 10 капель в минуту – это ровно 170 литров воды в месяц. А в год – более 2000 литров. А еще не забудьте о аэраторах – специальных насадках для кранов.

"Насадочка на краны позволяет добавлять к струе воздух, и создается впечатление большой струи воды. Однако при этом воды используется гораздо меньше", – говорит эксперт.

Речь идет о 30%, что является существенной экономией. А стоит такая насадка всего 50 гривен.

Значительно сэкономить поможет и бытовая техника. Речь идет о стиральных и посудомоечных машинах. Если они энергосберегающего класса "А" – это экономия полтысячи литров воды в неделю.

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Электроэнергия. Как ни странно, но одно из наиболее "прожорливых" средств бытовой техники – это фен. Но зимой без него никак. В целом здесь действует правило "хочешь сэкономить – придется раскошелиться". Во-первых, замените лампы накаливания на энергосберегающие – светодиодные LED-лампы. Да, они дороже. Но и экономия – 80%. А еще установите так называемый "умный", то есть двухзонный счетчик. Стоит он немало – до трех тысяч гривен. Правда, как убеждают эксперты, быстро окупится.

"Есть время, в которое он считает по одному тарифу, по высокому. Это днем. А остальное время – это уже вечером и до утра", – говорит Александр Сенич, председатель правления ОСМД.

Газ. Его экономить хоть и сложнее, но тоже вполне реально. Чтобы зря не греть воздух в квартире, контролируйте, чтобы пламя горелки не выходило за пределы кастрюли или сковородки. Позаботьтесь и о состоянии посуды. Деформированное дно приводит к перерасходу газа до 50%. А вот если живете в частном доме, то экономия газа обычно означает экономию тепла.

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Самое актуальное и самое дорогое – теплые батареи.

"Утепление дома, реконструкция системы отопления горячего водоснабжения дома", – перечисляет необходимые работы Андрей Никончук, эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Проще говоря – попробуйте превратить свой дом в термос, как это сделали жители одной столичной многоэтажки.

"Банальная замена окон и дверей в местах общего пользования на энергоэффективные, современные. Потом закрываются, грубо говоря, дыры, которые есть в доме, утепляется полностью фасад дома, утепляется цоколь, подвал, техэтаж. Утепляются все трубы и теплосети дома. Максимально снижаются теплопотери, насколько это возможно", – делится Валерий Никитченко, председатель правления ОСМД.

А еще, чтобы меньше платить за коммунальные услуги, в этом доме даже установили солнечные батареи. Правда, это удовольствие – не из дешевых. Поэтому люди объединились в ОСМД, а затем приняли участие в программе энергоэффективности, где 70% расходов покрывает государство.

"Комплекс наших мероприятий привел к снижению потребления тепловой энергии в этом доме больше, чем на 60%. Это целый ряд мероприятий. Начиная от полной термомодернизации дома, заканчивая утеплением труб", – делится Никитченко.

Стоит упомянуть и об автономных системах нагрева воздуха и горячей воды. Это электрические или газовые котлы. С ними мы сами решаем, когда батареи в квартире будут теплыми. Но есть одно "но":

"Если кто-то захочет отсоединяться самостоятельно в многоквартирном доме, то это невозможно. Невозможно в том случае, если до этого не было принято соответствующее решение на уровне многоквартирного дома. Почему? Потому что речь идет о коллективном решении, речь идет об общедомовых системах отопления и горячего водоснабжения. Решение должно быть коллективным. Более того – вы не сможете установить индивидуальный газовый котел, если живете в доме выше десяти этажей. Это запрещено законом. Поэтому вам придется искать другие варианты экономии", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее эксперты также рассказали сайту "Сегодня", как выбрать правильный электрообогреватель. При выборе обогревателя следует учитывать площадь помещения и уровень энергопотребления, говорят специалисты.

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