Коммунальные войны: жителю Вишневого насчитывают плату за тепло, которое он не использовал

Коммунальные войны. Жителю Вишневого Киевской области, насчитали плату за тепло, которого он не использовал. Все попытки добиться пересчета от теплопоставщиков оказались напрасными. Мужчина обратился к журналистам новостей "Сегодня", чтобы помогли разобраться с ситуацией.
Александр показывает свою квартиру: теплый электрический пол, утепленные окна и стены, батареи с регуляторами температуры. Говорит, что сделал все, чтобы помещение стало энергоэффективным. И сразу же поставил счетчик тепла. Суммы приходили небольшие. И с прошлого года компания-поставщик начала досчитывать деньги якобы за то, что семья тратит тепла меньше, чем предусмотрено в проектах дома.
"К примеру, март месяц 2019 года был достаточно теплый – 14,43 грн нам накапало по счетчику. Места общего пользования – 161 гривна. Хорошо. И еще сверху доначислили 380 гривен перерасчета", – рассказывает Александр.
Платить за неиспользованное тепло Александр не хочет. Поэтому написал заявление с просьбой сверить счетчики и сделать перерасчет. На что получил ответ, что якобы его внутриквартирная система была отключена, что запрещено законом. Сам мужчина утверждает: отопление не выключал. Вместе идем к директору компании поставщика, Андрею Просвирину. Директор пригласил нас в котельную на крыше дома.
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"Вы наносите ущерб своим соседям. Вы отключаем у себя отопление", – утверждает директор.
"То есть вы эти деньги, которые вы досчитываем, передадите моим соседям, правильно? Ну если я делаю ущерб не вам, а моим соседям, то почему?", – задает свои вопросы Александр.
Но постепенно разговор жителя с коммунальщиком переросла в ссору. Досталось и съемочной группе новостей "Сегодня". Дальше больше: директор компании начал выталкивать оператора. От толчка коммунальщика наш оператор упал и ударился коленом. Едва удержал в руках камеру. Поэтому мы сразу вызвали полицию. Полиция и следователи приехали в считанные минуты. Уже через несколько часов директору теплоснабжающей компании полиция объявила подозрение в препятствовании журналистской деятельности. А мы обратились к юристу, чтобы разъяснил ситуацию.
"Конечно, если есть теплосчетчик, и выставляют дополнительные выплаты в связи с тем, что ты использовал меньше электроэнергии, точнее тепла, это незаконно. Это прямо запрещено законом", – объясняет Николай Хахула, адвокат.
В таком случае нужно обратиться с жалобой в контролирующий орган – Киевоблгаза, советует юрист. Там должны проверить исправность счетчика и выдать соответствующий акт.
"И если другая сторона насчитала какие-то большие суммы, то сделают перерасчет в соответствии этим квитанциям". – уверен адвокат.
Если же услуги поставщика не устраивают, можно написать заявление на отказ. И заключить прямой договор с Облгазом.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что коммуналка бьет по карманам украинцев и разбирались, как сэкономить. Законно уменьшить суммы в коммунальных платежках вполне возможно, говорят эксперты.
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