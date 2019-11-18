Коммунальные войны: жителю Вишневого насчитывают плату за тепло, которое он не использовал

Куда обращаться с жалобой на не справедливые счета за отопление

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Коммунальные войны. Жителю Вишневого Киевской области, насчитали плату за тепло, которого он не использовал. Все попытки добиться пересчета от теплопоставщиков оказались напрасными. Мужчина обратился к журналистам новостей "Сегодня", чтобы помогли разобраться с ситуацией.

Александр показывает свою квартиру: теплый электрический пол, утепленные окна и стены, батареи с регуляторами температуры. Говорит, что сделал все, чтобы помещение стало энергоэффективным. И сразу же поставил счетчик тепла. Суммы приходили небольшие. И с прошлого года компания-поставщик начала досчитывать деньги якобы за то, что семья тратит тепла меньше, чем предусмотрено в проектах дома.

"К примеру, март месяц 2019 года был достаточно теплый – 14,43 грн нам накапало по счетчику. Места общего пользования – 161 гривна. Хорошо. И еще сверху доначислили 380 гривен перерасчета", – рассказывает Александр.

Платить за неиспользованное тепло Александр не хочет. Поэтому написал заявление с просьбой сверить счетчики и сделать перерасчет. На что получил ответ, что якобы его внутриквартирная система была отключена, что запрещено законом. Сам мужчина утверждает: отопление не выключал. Вместе идем к директору компании поставщика, Андрею Просвирину. Директор пригласил нас в котельную на крыше дома.

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"Вы наносите ущерб своим соседям. Вы отключаем у себя отопление", – утверждает директор. "То есть вы эти деньги, которые вы досчитываем, передадите моим соседям, правильно? Ну если я делаю ущерб не вам, а моим соседям, то почему?", – задает свои вопросы Александр.

Но постепенно разговор жителя с коммунальщиком переросла в ссору. Досталось и съемочной группе новостей "Сегодня". Дальше больше: директор компании начал выталкивать оператора. От толчка коммунальщика наш оператор упал и ударился коленом. Едва удержал в руках камеру. Поэтому мы сразу вызвали полицию. Полиция и следователи приехали в считанные минуты. Уже через несколько часов директору теплоснабжающей компании полиция объявила подозрение в препятствовании журналистской деятельности. А мы обратились к юристу, чтобы разъяснил ситуацию.

"Конечно, если есть теплосчетчик, и выставляют дополнительные выплаты в связи с тем, что ты использовал меньше электроэнергии, точнее тепла, это незаконно. Это прямо запрещено законом", – объясняет Николай Хахула, адвокат.

В таком случае нужно обратиться с жалобой в контролирующий орган – Киевоблгаза, советует юрист. Там должны проверить исправность счетчика и выдать соответствующий акт.

"И если другая сторона насчитала какие-то большие суммы, то сделают перерасчет в соответствии этим квитанциям". – уверен адвокат.

Если же услуги поставщика не устраивают, можно написать заявление на отказ. И заключить прямой договор с Облгазом.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что коммуналка бьет по карманам украинцев и разбирались, как сэкономить. Законно уменьшить суммы в коммунальных платежках вполне возможно, говорят эксперты.

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