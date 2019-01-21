Снизить плату за тепло можно минимум вдвое – как это сделать

При одинаковом тарифе разные дома платят различные суммы за отопление. От чего это зависит и как можно сэкономить

Фото: Александр Яремчук

Снизить плату за тепло можно минимум вдвое – как это сделать //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/48f/c60/5c448fc6039b1.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/48f/c60/5c448fc6039b1.jpg 2019-01-21T08:33:00+02:00 ЖКХ При одинаковом тарифе разные дома платят различные суммы за отопление. От чего это зависит и как можно сэкономить

Квитанции на оплату коммунальных услуг, которые пришли в январе, в последние дни стали одной из основных тем в соцсетях. Многие украинцы были расстроены, увидев в них выросшие суммы за газ, отопление и другие.

"Виноват" газ, но не только он

Цену на газ для населения Кабмин повысил с 1 ноября. Это было, напомним, одним из обязательных условий для получения нового кредита от МВФ. Тогда тариф вырос на 23%, и эти расценки люди увидели в квитанциях, которые получили в декабре.

В квитанциях за декабрь суммы за газ для жителей многих домов опять подросли, причем в три раза. Причиной стали изменения нормы потребления газа для жильцов квартир, не оборудованных газовыми счетчиками. В конце декабря Верховный суд отменил действовавшее последние годы постановление Кабмина о снижении нормы потребления, в силу вступило предыдущее постановление, и теперь на каждого зарегистрированного в квартире человека будут насчитывать по 9,8 "кубов" газа.

Из-за подорожания газа Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила и тарифы на другие коммунальные услуги. В частности, на отопление. Ведь, по данным НКРЭКУ, доля расходов на топливо в структуре тарифа для населения на отопление составляет до 85%.

Сколько платят за отопление в разных домах

В некоторых регионах новые тарифы стали действовать с 1 декабря. Но в большинстве регионов тарифы выросли с 1 января 2019 года, так что квитанции с новыми тарифами за отопление жители увидят только в феврале.

Между тем, для многих домов суммы, по сравнению с ноябрем, выросли. Что немало удивило жильцов.

Так, в одном из домов на ул. Котельникова в Киеве отопление квартиры площадью 50 кв. м в ноябре обошлось хозяевам в 1030 грн (квитанция пришла в декабре), а в декабре (по свежей, январской квитанции) – в 1480 грн. На одной из соседних улиц за квартиру площадью менее 40 кв. м в декабре насчитали 750 грн, в январе - больше 1300.

Таким образом, получается, что за отопление 1 кв. м квартиры на Котельникова хозяева должны заплатить в январе почти 30 грн, квартиры на соседней улице – почти 33 грн. И это при том, что их многоэтажки оборудованы общедомовыми счетчиками, которые призваны экономить расходы жильцов. В то же время для домов без счетчиков платежки за декабрь считали по тарифу 31,52 грн за "квадрат". То есть люди не зря удивляются и возмущаются: экономия в приведенных для примера домах со счетчиками получается сомнительная.

На горячих линиях на вопросы людей отвечают, что плата за отопление, скорее всего, выросла из-за того, что температура воздуха в декабре была ниже, чем в ноябре, и дом потребил больше гигакалорий, за которые, собственно, жильцы и расплачиваются с поставляющими организациями.

Что же касается разных "тарифов" на отопление в разных домах – суммы в платежках зависят от количества потребленных гигакалорий тепла. А это количество зависит от многих факторов. В первую очередь – от уровня энергоэффективности того или иного дома.

Между тем, в феврале суммы в платежках наверняка окажутся еще большими, поскольку с января тарифы на тепло увеличились во многих регионах Украины, в среднем – на 16%. В Киеве, в частности, они выросли на 22% – с 31,52 до 38,5 грн за 1 кв м в домах без счетчиков и с 1654,41 до 1354,78 грн за 1 Гкал – в домах со счетчиками (домовыми или квартирными).

Кто греется дешевле всех

В более выгодном положении оказываются жильцы новых домов, которые, во-первых, построены в большинстве своем с применением энергосберегающих технологий, а во-вторых, которые оснащены горизонтальной разводкой системы отопления и с квартирными счетчиками. Например, жители 95-метровой "трешки" в одном из новых домов на ул. Воскресенской в январе должны заплатить за отопление всего 1099 грн. При том, что в квартире маленький ребенок, и температура в связи с этим в квартире поддерживается более высокая, чем до его появления. Таким образом, отопление одного квадратного метра семье обходится примерно в 11,5 грн – почти в три раза дешевле, чем в старых домах.

Кстати, по нашим наблюдениям, жалобы на высокие суммы в квитанциях поступают в большинстве своем от жителей старых домов, оборудованных вертикальной системой разводки теплосетей.

Однако сегодня в Украине есть и старые дома, жители которых платят за отопление сравнительно недорого – практически столько же, сколько и жильцы новостроек. Например, в том же Киеве жители девятиэтажки по ул. Тульчинская, 3, которой уже более полусотни лет, за трехкомнатную квартиру площадью 60 кв. м сейчас заплатят 1170 гривен, то есть примерно по 19 грн за 1 кв. м. Снизить потребление тепла и суммы в платежках удалось после проведения энергомодернизации дома.

"Мы уже два раза принимали участие в программе "70х30", – рассказывает глава правления ЖСК "Искра" Анна Загородняя. – Первый раз за свой счет заменили окна в парадных и освещение, а за счет бюджета поставили индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и сделали техническую модернизацию теплосетей. Это дало нам экономию 30% при оплате за отопление. В прошлом году за счет этой программы нам сделали наружное утепление всего дома. Эти работы только сейчас заканчиваются, так что посчитать экономию мы сможем где-то через месяц. По нашим подсчетам, должно быть еще приблизительно минус 15%. И при этом в квартирах уже стало теплее, температура держится 21-22 градуса. Надеемся, в следующем месяце даже в трехкомнатных квартирах плата за отопление будет меньше тысячи гривен".

В нынешнем году жильцы планируют оснастить свои квартиры поквартирными счетчиками и регуляторами тепла, что позволит им поддерживать в квартирах комфортную для себя температуру и еще больше экономить на отоплении.

В ОСМД "Оберег на Позняках", организованное в одном из домов на пр. Бажана, плата за отопление сейчас еще ниже: за трехкомнатную квартиру площадью 125 кв. м по последней квитанции пришлось заплатить 1750 грн, т. е. около 14 грн за "квадрат". В этом доме также были выполнены мероприятия энергосбережению и энергоэффективности.

"Мы начали с того, что сделали энергоаудит. Эксперты определили самые слабые места в доме, разработали план его реконструкции, который состол из двух частей. Первая часть – работы, направленные на снижение потребления тепловой энергии, а вторая – на снижение стоимости потребляемой энергии, – рассказывает глава правления ОСМД "Оберег на Позняках" Валерий Никитченко. – Провели реконструкцию индивидуального теплового пункта и всей отопительной системы, установили автоматику и балансировочные клапаны. Закрыли "дыры": поменяли двери и окна на энергоэффективные, утеплили подвал, техэтаж, цоколь и весь фасад. То есть мы исключили практически все источники теплопотерь, сделали из дома "термос". До реконструкции, 4 года назад, наш дом потреблял тысячу Гигакалорий в месяц. В январе 2018 года – а январь считается самым холодным месяцем – мы потребили около 500 гигакалорий. То есть количество потребляемого тепла мы уменьшили в 2 раза. Сейчас мы установили в квартирах распределители и индивидуальные счетчики тепла на всех батареях в нашем доме. Пока система находится в тестовом режиме, но мы рассчитываем за счет этого еще минимум на 20% снизить потребление тепла".

"Жители домов советской постройки могут экономить 50-60% расходов на отоплении, в некоторых случаях до 70%. При условии, что будут выполнены комплексные энергоэффективные мероприятия на уровне всего дома. Как видим, есть реальные примеры, когда модернизация системы отопления и утепление зданий приводит к существенному уменьшению размера платежки. Начать нужно с того, жители дома должны объединиться и принять решение, что хотят сделать свое жилье более комфортным и эффективным. Затем заказать энергоаудит, который определит, какие именно энергоэффективные мероприятия и в какой последовательности нужно выполнить, сколько они будут стоить, когда окупятся, и где взять средства. Для финансирования модернизации дома можно привлекать грантовые средства по городским программам типа "70/30", теплые кредиты, в этом году начнут действовать программы Фонда энергоэффективности. Еще один инструмент – привлечь инвестиции энеросервисной компании (ЭСКО), которая профинансирует и выполнит энергоэффективные мероприятия "под ключ". При этом ЭСКО гарантирует достижение экономии энергоресурсов. В бюджетной сфере и промышленности энергосервис уже широко используется в Украине. В 15 городах страны заключены более 200 ЭСКО-договоров на модернизацию систем отопления садиков, школ, других учреждений", – рассказал менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как на отоплении экономят за рубежом.

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