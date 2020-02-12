Кубометры уйдут в прошлое: потребление газа в Украине собрались считать по-новому

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) поддерживает перевести учет газа с кубометров в киловатты, но не сейчас. Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передает УНН.

"Переход на киловатты – однозначно правильная вещь. Надо это сделать, но не торопиться, чтобы успеть перевести всю нормативную базу, подготовить пользователей. Объяснить, что это такое. Инициативу эту мы полностью поддерживаем, но поддерживаем введение, по меньшей мере, осенью, а возможно даже через год, чтобы спокойно к этому подготовиться", – сказал Тарасюк.

Он отметил, что в Украину газ импортируется и транзитируется уже давно в киловаттах – то есть в единицах измерения энергии.

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"В Европе давно потребляют газ и измеряется это в киловаттах. Это решает несколько проблем: одна из главных – это как раз качество газа, так как калорийность газа – лучший показатель качества газа", – сообщил Тарасюк.

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По мнению Тарасюка, переход на киловатты упростит учет газа.

Напомним, ранее председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев предложил измерять потребление газа не в кубах, а в килокалориях. Он утверждал, что принять необходимые решения должен регулятор и украинский парламент, который должен обеспечить законодательную поддержку перехода на учет потребления газа в энергетических единицах.

Ранее сайт "Сегодня" также напоминал о том, что в Украине тариф на тепло выставляется потребителю из расчета, сколько он должен потребить, а не потребил на самом деле.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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