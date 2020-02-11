Коболев не понимает, почему в столь теплую зиму не снижаются счета

Андрей Коболев / Фото: AFP

"Нафтогаз Украины" не имеет никакого влияния на стоимость тарифа на тепло, однако понимает, как можно было бы снизить его для населения. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

"Для меня, как для потребителя, удивительно, почему объемы потребления газа не уменьшаются, и счета в эту теплую зиму не меняются", – сказал Коболев.

Так, за год стоимость коммунальных услуг в целом снизилась на 2,8%, а стоимость газа упала на 21%. Однако стоимость поставки воды выросла на 11,1%, а стоимость горячей воды и тепла повысилась на 0,5%. При этом известно, что в структуре тарифа на тепло 83% составляет стоимость газа.

Неудивительно, что пост премьер-министра Алексея Гончарука о том, что коммунальные платежи в Украине снижены, украинцы раскритиковали, приведя в пример собственные квитанции. В январе 2020 года многим пришлось заплатить намного больше, чем в декабре 2019 года.

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"Нафтогаз" не имеет никакого отношения к регулированию тарифа на тепло и на воду. Преимущественно тариф на тепло выставляется потребителю из расчета, сколько он должен потребить, а не потребил на самом деле. Ведь счетчиков в большинстве случаев нет. Счет, который выставляется потребителю, это тариф, умноженный на объем потребления газа", – сказал Коболев.

Он отметил, что в Украине продолжительное время сохраняется очень теплая для зимы погода. Важно понять, почему объем потребления газа, который показывают теплокоммунэнерго, не снизился, хотя должен был серьезно измениться в сторону уменьшения.

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"Нафтогаз" уже говорил об этом несколько лет назад. И во время последнего совещания с правительством повторил, что нужно предпринимать определенные шаги в сфере энергоэффективности. Повторюсь, тариф на тепло не имеет прямого отношения к цене на газ, но нет другого способа уменьшить эти тарифы, кроме как ввести услуги энергоэффективности. Без этого тот объем, который будут выставлять компании, генерирующие тепло, тяжело верифицировать, сложно обосновать, невозможно проверить и подтвердить. Его следует контролировать через установление счетчиков", – сказал Коболев.

Напомним, о том, что расходы на коммунальные услуги не должны быть больше 15% семейного бюджета, недавно заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что сделать это можно с помощью энергомодернизации жилья.

"Цель правительства – сделать так, чтобы расходы людей на коммунальные услуги были не больше 15% семейного бюджета. Самый эффективный способ снизить затраты – повысить энергоэффективность зданий. В платежке две составляющие – цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла – ведет к уменьшению суммы в платежке", – отметил Гончарук.

А в декабре 2019 года глава правительства сказал, что Украине стоит прекратить отапливать космос. Ведь много тепла мы выбрасываем в воздух. В отдельных городах – 50%.

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