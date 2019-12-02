"Лучше, чем страховая цена": экономист озвучил альтернативный план по тарифам на газ

/ Фото: Pixabay

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Модель со страховой ценой на газ, которую предлагает установить правительство на период январь-апрель 2020 года, не подходит для многоквартирных домов. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономист Борис Кушнирук.

На его взгляд, для страхования украинцев от резкого повышения рыночных цен на газ более эффективной была бы модель абонплаты.

"Нужно возвращаться к системе абонплаты по итогам потребления за прошлый период – с 1 июля по 1 июля. А цену на газ [определять], исходя из той цены, которая будет в весенне-летний период. Поскольку обычный гражданин не может сам закупить более дешевый газ, должна быть конкуренция, когда предлагают условия абонплаты, исходя из определенного объема потребления и такой-то цены", – сказал он.

С отоплением другая история, но и там применима модель абонплаты, считает Кушнирук.

"Учитывая, что там естественная монополия, необходимо договариваться о том, чтобы [ответственность] брали на себя местные органы самоуправления и предприятие, которое обслуживает территорию. И должна действовать абонплата, чтобы средства, которые люди платят в течение всего года, были ресурсом, который используется в том числе на то, чтобы купить более дешевый газ весной и летом. Потом "Нафтогаз" или предприятие, которое хранит газ в газохранилищах, должно поставлять газ по цене закупленного в весенне-летний, когда он дешевле", – объяснил Кушнирук.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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