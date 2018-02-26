Ляшко рассказал, как сбалансировать высокую цену импортного газа

Сегодня, 02:27

 В Кабмине ищут возможность сделать рыночной цену на газ для населения 


В поисках новой формулы. В Кабмине ищут возможность и цену на газ для населения сделать рыночной, как требует МВФ, и тарифы не поднимать слишком резко. Украинцам уже пообещали, что в текущем отопительном сезоне газ для населения не подорожает.

Вместе с тем в правительстве похвастались небывалой прибылью отечественных газодобытчиков. Предприятие "Укргаздобыча", которое поставляет газ, в том числе в дома украинцев, в прошлом году стало сверхприбыльным. Рентабельность – 250 %. В "Радикальной партии" считают, что такая прибыль могла бы сбалансировать высокую цену импортного газа.

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"Инвестируйте в добычу собственного газа, меньше покупайте импортного газа, меняйте за счет госбюджета окна, котельные, теплотрассы, снижайте энергозатратность и снижайте стоимость тарифов", – отмечает лидер политсилы Олег Ляшко.

Как известно, предоставление очередного транша от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов, необходимого для стабилизации курса гривни, который перед выходными упал ниже психологической отметки, вновь отложено на неопределенный срок. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк. Причина: Радой до сих не принят закон о создании Антикоррупционного суда, не завершена пенсионная реформа, а цены на газ для населения не повышены до рыночных. Эксперты опасаются, что если не выполнить требования МВФ, то транша нам не видать аж до выборов, которые состоятся в 2019 году, а за это время гривня существенно ослабнет.
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Источник:

"Сегодня"

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