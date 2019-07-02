Люди платят офшорам: Гройсман рассказал, почему дорожает тепло

Премьер-министр Украины поручил разобраться, почему цены на поставку тепла растут при снижении цены на газ

Фото: Сегодня

О снижении тарифов на коммунальные услуги много кто говорил, но никто не говорил, как это сделать. Но уже есть поручение министру юстиции Павлу Петренко разобраться, почему цены на поставку тепла растут в то время, как цена на газ падает. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В разных городах цена за теплоснабжение разная. "Коммунальные бароны" устанавливают свои цены и берут деньги за порванные трубы, за теплосети, которые не изолированы и греют улицу и так далее. Когда мы решили проверить, кому принадлежат теплокомунэнерго, выяснилось, что владельцы многих из них – это офшорные компании. Мы начали разбираться и выяснили, к примеру Донецкая область, ТКЭ принадлежит оффшору с Кипра. Сумская область – компания, предоставляющая тепло, на Сейшелах зарегистрирована. Сумы – кипрская компания. Людям дают непомерные тарифы, расходы существенные, а средства выводят в оффшоры. Люди остаются ни с чем", – заявил Гройсман.

Премьер добавил, что дал поручение всем – АМКУ, всем службам, – разобраться, куда деваются деньги.

"Более того, я разговаривал с мэрами многих городов, спрашивал у них, готовы ли они подписаться под такими высокими тарифами на теплоснабжение? Я уверен, что мэры городов также должны заниматься этим вопросом и выяснять, почему люди получают высокие тарифы на тепло", – отметил Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Гройсман отмечал, что в рамках программы "Честная платежка" будут обнародованы все владельцы ТКЭ, чтобы люди знали "местных коммунальных баронов, наживающихся на потребителях".

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