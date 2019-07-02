Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Люди платят офшорам: Гройсман рассказал, почему дорожает тепло

2 июля, 19:57

Премьер-министр Украины поручил разобраться, почему цены на поставку тепла растут при снижении цены на газ

Фото: Сегодня

О снижении тарифов на коммунальные услуги много кто говорил, но никто не говорил, как это сделать. Но уже есть поручение министру юстиции Павлу Петренко разобраться, почему цены на поставку тепла растут в то время, как цена на газ падает. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В разных городах цена за теплоснабжение разная. "Коммунальные бароны" устанавливают свои цены и берут деньги за порванные трубы, за теплосети, которые не изолированы и греют улицу и так далее. Когда мы решили проверить, кому принадлежат теплокомунэнерго, выяснилось, что владельцы многих из них – это офшорные компании. Мы начали разбираться и выяснили, к примеру Донецкая область, ТКЭ принадлежит оффшору с Кипра. Сумская область – компания, предоставляющая тепло, на Сейшелах зарегистрирована. Сумы – кипрская компания. Людям дают непомерные тарифы, расходы существенные, а средства выводят в оффшоры. Люди остаются ни с чем", – заявил Гройсман.

Премьер добавил, что дал поручение всем – АМКУ, всем службам, – разобраться, куда деваются деньги.

"Более того, я разговаривал с мэрами многих городов, спрашивал у них, готовы ли они подписаться под такими высокими тарифами на теплоснабжение? Я уверен, что мэры городов также должны заниматься этим вопросом и выяснять, почему люди получают высокие тарифы на тепло", – отметил Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Гройсман отмечал, что в рамках программы "Честная платежка" будут обнародованы все владельцы ТКЭ, чтобы люди знали "местных коммунальных баронов, наживающихся на потребителях". 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег цены, деньги, услуги, тарифы, цена, тепло, теплоснабжение, Гройсман, ткэ, Владимир Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Люди платят офшорам: Гройсман рассказал, почему дорожает тепло". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые тарифы на тепло и горячую воду в Украине: появился онлайн-калькулятор

Сегодня, 13:44

Калькулятор размещен на сайте Министерства юстиции

Работают на свои карманы: Гройсман призвал руководство "Нафтогаза" вернуть премии

Сегодня, 12:46

Премьер напомнил топ-менеджерам компании о прямой и безусловной обязанности

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз

Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Жанна Бадоева беременна? Ведущая показала выпирающий животик

Как выписать человека из квартиры через суд

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Когда у человека наступает старость

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь