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"Манипуляция и ложь": Гройсман резко прокомментировал решение суда по формуле цены на газ

11 июля, 12:41

Премьер-министр предостерег от невыполнимых обещаний

Фото: Pixabay

Заявления о подтверждении судом незаконности постановления Кабинета министров № 315 от 27 апреля 2016 года, которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), являются предвыборными манипуляциями. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Речь идет о решении [суда], которое отменяет решение, которое уже несколько лет не является действующим вообще. Поэтому оно и было отменено. Я считаю, что это абсолютно предвыборная манипуляция", — сказал Гройсман.

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По его словам, решение суда не влечет за собой возмещение людям платы за газ.

"Это очередное обещание, которое никем не будет выполнено, потому что отменено решение, которое было не действующим. Это правда, все остальное фантазии... очередная ложь", — сказал Гройсман.

Новости "Сегодня" сообщали, что 27 апреля 2016 года Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" с 1 мая того же года установить единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за 1000 куб. м.

Между тем, в июне 2019 года "Нафтогаз Украины" выполнил требование Кабмина о снижении цен на газ. Июньская цена на газ для населения, которую установила компания без учета налога на добавленную стоимость, стоимость доставки и наценку поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м. Еще в апреле этого года Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег газ, суд, цена на газ, Гройсман, Нафтогаз Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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