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Как изменятся тарифы на тепло и кто сэкономит больше всех: данные по регионам Украины

27 июня, 13:06

В правительстве опубликовали данные по областям страны

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Снижение тарифов на отопление по всей Украине составит в среднем около 14% после решения Кабинета министров установить предельные цены. Об этом сообщается на правительственном портале.

Пресс-служба опубликовала данные о том, как изменятся тарифы по областям при предельном тарифе для населения городов областного значения и Киева на услуги поставки тепловой энергии в 1400 грн/Гкал с приборами учета.

Исходя из обнародованной информации, больше всего сэкономят жители Кировоградской (стоимость снизится с 2129,08 грн до 1400 грн), Волынской (с 1847,75 грн до 1400 грн) и Ровенской (с 1795,53 грн до 1400 грн) областей – 729 грн, 448 грн и 396 грн соответственно.

В Министерстве юстиции также показали, как изменятся тарифы на отдельных примерах:

  • с приборами учета (1400 грн/Гкал): для владельцев квартиры в Луцке, отапливаемая площадь которой составляет 62,9 кв. м, услуги по поставкам тепловой энергии ранее обходились в 1363,66 грн, а теперь будут 1033,22 грн; экономия составляет 330,44 грн, или 24,2%;

  • без приборов учета (35,21 грн за кв. м): для владельцев квартиры в Кропивницком, отапливаемая площадь которой составляет 36,8 кв. м, услуги по поставкам тепловой энергии обходились в 2096,5 грн, а теперь будут 1295,73 грн; экономия составляет 801 грн, или 38,6%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что решение об установлении граничных тарифов на поставку тепловой энергии Кабмин принял 26 июня. Комментируя инициативу правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что заставит "коммунальных баронов дать людям честную платежку".


Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго и выяснить, являются ли существующие тарифы на тепло и поставку горячей воды объективными.

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Тег Кабмин, ЖКХ, отопление, тепло, Минюст

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Источник:

Сегодня

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