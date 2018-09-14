"Настало время расплаты": Рева назвал три варианта расчета по долгам Украины

За годы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) накопилось 15 невыполненных государством обещаний. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

В Минсоцполитики отметили, что эти обещания не забыты МВФ и ставятся на повестку с требованием выполнения. По его словам, вопрос повышения цены на газ стоит на повестке дня уже десять лет подряд.

"Если говорить о цене на газ, то этот маяк тянется с 2008 года. Именно тогда впервые в меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего 10 миллиардов долларов, но этот маяк тогда выполнен не был", – сказал министр.

Рева подчеркнул, что сейчас для государства наступило время расплаты: выплаты финансовых долгов самостоятельно или выполнения взятых некогда на себя обязательств.

По словам Ревы, есть три варианта развития событий:

брать эти средства из бюджета, урезая все программы, в том числе и социальные;

объявлять государство банкротом, получая катастрофические последствия для экономики и финансовой системы;

продолжать сотрудничество с МВФ и перекредитоваться.

Правительство выбрало последний вариант, но он предусматривает повышение стоимости газа для населения, отметил Рева.

"Мы ведем переговоры, и мы хотим, чтобы цена на газ была справедливой для людей, а это означает, что размер повышения имеет ключевое значение. Правительство делает все для того, чтобы это повышение было минимальным, учитывая ситуацию с доходами населения и возможности бюджета компенсировать рост цены на газ для граждан, нуждающихся в государственной поддержке", – заявил Рева.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Кабмин якобы согласен на повышение цен на газ на 23%. Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд. Миссия МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября.

При этом в Национальном банке Украины также отмечали, что в своих прогнозах исходят из повышения цен на газ для населения в Украина на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Впрочем, Прогнозы Нацбанка будут меняться в зависимости от решения правительства:

Напомним, в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.