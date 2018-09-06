НБУ спрогнозировал рост цен на газ на 25%

Национальный банк Украины (НБУ) в своих прогнозах исходит из повышения цен на газ для населения в Украина на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Прогноз не изменился, он меняется ежеквартально. Пока что мы ожидаем роста тарифов на газ где-то на 25% в этом году и на 15% в следующем году", – отметил Сологуб.

Он пояснил, что коммунальные тарифы составляют около 20% в индексе потребительской инфляции.

"То есть в этом году влияние [роста тарифов на газ на инфляцию] будет приблизительно 1-2%. ... Эти цифры были в нашем прогнозе. Сейчас ожидаем, какие решения будут приняты, это для нас тоже очень важно, чтобы моделировать прогнозные показатели", – пояснил Сологуб.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, зачем повышать цену на газ в Украине, и признал, что дискуссия с МВФ по этому вопросу является тяжелой.

Напомним, в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров.

Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.