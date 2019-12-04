Не во всех домах украинцев включили отопление: названы проблемные города

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В Украине по состоянию на 2 декабря подключена к отоплению 21 область. При этом в некоторых регионах все же возникли проблемы с отопительным сезоном. Для сравнения: по состоянию на 19 ноября отопление было включено в 12 областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины на официальной странице в Facebook.

По данным областных и Киевской городской администрации, проблемные вопрос с отоплением есть в таких регионах:

в Запорожской области два учебных заведения находятся на реконструкции – ученики посещают другие учреждения. Ориентировочные сроки подключения 10 и 15 декабря;

в Кировоградской области – в г. Светловодск не отапливают восемь жилых домов и одно учебное заведение. Ориентировочный срок подключения – сегодня, 4 декабря;

В Светловодске полтысячи человек перекрыли трассу из-за холодных батарей

в Решетиловском районе Полтавской области не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения – 10 декабря;

в Киеве не отапливаются четыре жилых дома. Ориентировочный срок подключения – 6 декабря.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", энергетики заверили, что зимой в домах украинцев будет тепло. По их словам, на украинских теплоэлектростанциях хорошо подготовились к морозам и имеют достаточно угля на складах.

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