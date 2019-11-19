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Сколько регионов Украины полностью подключены к отоплению: опубликована карта

19 ноября, 14:17

В Украине отапливаются 99,1% объектов жилищного и 99,7% объектов социального фондов

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В Украине по состоянию на 19 ноября на 100% подключены к отоплению 12 областей: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

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Об этом сообщается на странице Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook. По состоянию на 13 ноября на 100% к отоплению были подключены семь областей.

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"В Украине отапливаются 99,1% объектов жилищного и 99,7% объектов социального фондов... 100% жилых домов отапливаются в Запорожской, Луганской, Полтавской и Черновицкой областях, 99,9% – в Донецкой. 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Волынской, Херсонской областях и Киеве, 99,9% – в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Как писали новости "Сегодня", энергетики заверили, что зимой в домах украинцев будет тепло. По их словам, на украинских теплоэлектростанциях хорошо подготовились к морозам и имеют достаточно угля на складах. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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ЖКХ отопление карта отопительный сезон

Источник: Сегодня

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