Новая цена на газ для украинцев: какие регионы заплатят больше и меньше всего

Розничные цены на газ отличаются во всех регионах

/ Фото: Pixabay

Исходя из озвученной "Нафтогазом" стоимости газа для населения в августе, самые высокие розничные цены на топливо будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний "Николаевгаз", "Газовик" (Винницкая область) и "Ровногаз".

Об этом сегодня, 9 августа, сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

Информация появилось после того, как "Нафтогаз" снизил отпускные цены на газ для газсбытов до 4653,544 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Отмечается, что розничные цены на природный газ для населения по регионам также снизились, но продолжают отличаться и зависеть от тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Реклама

Самые высокие розничные цены на газ в этом месяце будут у потребителей таких предприятий:

"Николаевгаз" – 6789,09 грн за 1000 куб. м;

"Газовик" – 6784,77 грн за 1000 куб. м;

"Ровногаз" – 6783,09 грн за 1000 куб. м.

При этом самые низкие цены будут у тех потребителей, которые подключены к сетям компаний:

"Киевгаз" – 6166,77 грн за 1000 куб. м;

"Кременчуггаз" – 6176,73 грн за 1000 куб. м;

"Харьковгоргаз" – 6235,41 грн за 1000 куб. м.

На сайте также размещена карта Украины с указанием розничной цены на газ для населения в августе 2019 года:

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: "ГазПравда"

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама