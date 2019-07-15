У "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой: Гройсман озвучил план

В Украине снижается стоимость газа, ведь такова общемировая тенденция, отметил премьер-министр

У "Нафтогаза Украины" есть все возможности закачать в подземные хранилища не менее 20 млрд кубометров газа по приемлемой цене. Об этом в эфире итоговых новостей "Сегодня" с Олегом Панютой заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, этот газ можно будет использовать в осенне-зимний период и не повышать цену для потребителей.

"Что важно: чтобы они ("Нафтогаз". – Ред.) закачали 20 млрд "кубов" по этой цене, и тогда на следующий отопительный период не нужно будет увеличивать цену", – сказал Гройсман.

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Гройсман напомнил, что третий месяц в Украине снижается цена на газ, ведь такова общемировая тенденция. И, благодаря принятым решением правительства, "Нафтогаз" также был вынужден снизить цену на газ для украинских потребителей и продолжает эту тенденцию, отметил премьер.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза " Андрей Коболев упоминал о необходимости найти 1 млрд долларов финансирования, чтобы довести запасы газа до уровня в 20 млрд "кубов".

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