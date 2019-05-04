Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Фото: Анатолий Бойко

С 1 мая вступили в силу новые Правила предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами, утвержденные постановлением Кабмина №318 от 27 марта 2019 года.

Если раньше услуга называлась "вывоз бытовых отходов", то теперь во всех официальных документах название заменено на "обращение с бытовыми отходами". Такое изменение формулировки связано с попыткой изменить ситуацию с бытовыми отходами, в которых Украина уже буквально утопает.

В соответствии с законом Украины "Об отходах", в понятие "обращение с отходами" вкладывается не просто их вывоз на полигон, а "действия, направленные на предупреждение образованию отходов, их сбор, перевозка, сортировка, хранение, обработка, переработка, утилизация, удаление, обезвреживание и захоронение". Соответственно, если раньше от "мусорщиков", обслуживающих жилые дома, требовалось только освободить придомовую территорию от накопившихся отходов, то теперь предполагается привлекать к обслуживанию домов компании, которые смогут обеспечить также утилизацию или переработку.

Новая редакция Закона о жилкомуслугах, который введен в действие с 1 мая 2019 года, гласит, что "услуги по обращению с бытовыми отходами – это услуги по вывезению, переработке и захоронению бытовых отходов". Закон также обязывает компании, которые хотят участвовать в конкурсах на предоставление услуг по обращению с бытовыми отходами, подкреплять свои возможности договорами с компаниями, которые занимаются переработкой и/или захоронением бытовых отходов (ст. 35-1).

При этом во врем конкурсов на предоставление услуг по обращению с бытовыми отходами местные власти должны "отдавать предпочтение тем предложениям, которые предусматривают большую степень переработки или утилизации бытовых отходов". Это прямое требование закона "Об отходах".

Сортировать мусор – теперь обязанность каждого

Однако новая редакция Закона о жилищно-коммунальных услугах накладывает дополнительные обязательства не только на компании по вывозу мусора, но и на потребителей их услуг, то есть на всех украинцев.

Если раньше законодательство рассматривало раздельный сбор отходов как один из способов, то теперь в законе четко записано: "Собственники или съемщики, пользователи, в том числе арендатора, источников образования бытовых отходов… обеспечивают раздельный сбор бытовых отходов".

Понятно, что новшества не вступят в силу сразу и на всей территории Украины. Однако предполагается, что переход к новым правилам должен произойти после переоформления договоров на вывоз мусора в соответствии с новыми требованиями закона. Такие договоры управляющие организации или ОСМД должны перезаключить с каждым исполнителем услуги, в т. ч. и с "мусорными" компаниями, в течение года, т. е. до 1 мая 2020 года.

В договоре нового образца о предоставлении услуг по обращению с отходами, который тоже утвержден постановлением КМУ №318, предусматривается, что исполнитель должен вывозить твердые, крупногабаритные, ремонтные отходы и жидкие (из выгребных ям). В том числе он должен технологически правильно вывозить содержимое контейнеров для раздельного сбора мусора.

Как известно, сегодня бывает, что содержимое контейнеров для раздельного сбора мусора вывозится вперемешку с неотсортированными отходами или не вывозится вовсе. В том числе в Киеве, где вопрос с хранением и утилизацией бытовых отходов стоит очень остро. Теперь ситуация с раздельным сбором мусора должна улучшиться.

Таких контейнеров, кстати, может появиться гораздо больше видов, чем можно увидеть во дворах домов сейчас. В договоре можно предусмотреть раздельный сбор отходов из полимеров (пластик, полиэтилен), из стекла, бумаги, цветных металлов и другого вторсырья. Также может быть предусмотрен отдельно вывоз органических (пищевых) и опасных отходов (лампочки, батарейки и пр.).

Контейнеры для раздельного сбора отходов могут быть собственностью многоквартирного дома, а могут предоставляться в пользование организацией, которая занимается вывозом мусора.

Кстати, в типовом договоре предусмотрена возможность для украинцев не платить за вывоз мусора, если они не проживают в помещении более 30 дней.

Как экономить на раздельном сборе мусора

По новым правилам, на вывоз каждого вида бытовых отходов будут действовать отдельные тарифы. Устанавливать их должны органы местной власти.

Отдельные тарифы утверждаются на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных, ремонтных, жидких и опасных. При этом не исключено, что суммарно платить придется больше, чем раньше, поскольку в тариф включат не только, собственно, вывоз мусора, но еще и расходы на его переработку и утилизацию. "Тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами являются суммой тарифов на услуги по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов", – говорится в постановлении Кабмина.

Но в то же время новый порядок расчетов с исполнителями услуги по вывозу мусора позволяет неплохо экономить. Дело в том, что он предусматривает фактически бесплатный вывоз рассортированных отходов. Объем того мусора, который жильцы будут выносить в контейнеры для раздельного сбора отходов – отдельно для стекла, пластика, бумаги и т.д. – не будет учитываться при начислении платы за объем вывозимого мусора.

"В случае введения раздельного сбора бытовых отходов при установлении цен/тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами не учитывается стоимость операций по обращению с раздельно собранными (отсортированными) полезными компонентами этих отходов", – гласит ст. 25 нового закона о ЖКУ.

То есть, если возле дома будут размещены только контейнеры для смешанного мусора, каждому жильцу придется платить, условно говоря, за 30 кг в месяц, но при наличии баков для раздельного сбора мусора как минимум половина этого мусора будет выбрасываться в эти контейнеры и, таким образом, оплачивать придется вдвое меньший вес отходов. Рассортированные же отходы будут вывозиться бесплатно для жильцов.

Такая "скидка" сделана из-за того, что поставщик услуги по вывозу мусора может получить определенный доход, если сдаст рассортированные отходы как вторсырье. Тем самым будут покрыты его расходы на транспортировку этого мусора к месту переработки.

Совладельцы многоэтажного дома, впрочем, могут и сами организовать вывоз рассортированных отходов и сдачу их на переработку. Обычно вырученные за это деньги не только покрывают расходы на транспортировку, но и позволяют собирать средства для нужд дома. Например, на ремонт. Подобных примеров рачительного хозяйствования в Украине немало. А новый Закон о жилищно-коммунальных услугах позволит украинцам с июня отказываться от выполнения ряда коммунальных услуг сторонними компаниями и переходить на самообеспечение.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как киевляне научились зарабатывать на мусоре.

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