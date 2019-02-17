Новые тарифы: как снизить расходы на отопление и что делать, если батареи холодные

Украинцы не всегда понимают, почему суммы становятся космическими, а качество остается без изменений

Новые тарифы: как снизить расходы на отопление и что делать, если батареи холодные 2019-02-17T01:43:00+02:00 ЖКХ Украинцы не всегда понимают, почему суммы становятся космическими, а качество остается без изменений

Тепло и горячая вода – на сегодня это блага, которыми очень не пошикуешь. Украинцы получают платежки с новыми повышенными тарифами. И не всегда понимают, почему суммы становятся космическими, а качество остается без изменений. Журналисты выяснили, что делать, если батареи холодные, а за тепло поставщик требует платить по полной. Как только повысить температуру в помещении, но и снизить расходы на отопление.

В квартире киевлянина Ивана Бубляся батарея – висит, но не греет.

Думал, что градус тепла подскочит если установит новый радиатор - стало красивее, но не теплее.

Поэтому, чтобы согреться мужчина включает электрорадиатор. Хотя и понимает – придется заплатить больше – и за тепло, которого нет, и за электроэнергию, которая пошла на обогрев. Между тем в подвале высотки, где живет Иван, с тепловизором работает энергоаудитор ДТЭК ЭСКО. Жители вызвали его на консультацию. Хотят выяснить, где дом теряет тепло и как модернизировать систему отопления.

"Часть квартир – имеет высокую температуру, они перегреваются, а часть – не догревается. Основная причина в проектном решении, которое использовано для системы отопления – она ​​должна модернизироваться. В дополнение отсутствие балансировки системы", – объясняет Сергей Свистюк, энергоаудитор и менеджер проектов ДТЭК ЭСКО.

Если поставщик подает в систему отопления дома плохо подогретую воду, то ни батареи, ни сами квартиры теплыми не будут. В таком случае можно жаловаться. Докажете, что теплоноситель недостаточно горячий – сможете требовать перерасчет.

"Потребителю нужно обратиться письменно к поставщику этой услуги, чтобы пришел представитель оператора и зафиксировал факт ненадлежащего предоставления этой услуги в соответствующем акте, зафиксировав там параметры, время, место где происходили эти замеры", – говорит Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ.

Но поставщик может отказаться проводить перерасчет, если дом не соответствует нормам энергоэффективности. В холодное время года с помощью тепловизора легко проверить, где наибольшие потери. Неутепленные стены и цоколь, деревянные окна, открытые двери подъезда, неизолированные трубы горячего водоснабжения – из них едва ли не каждый дом теряет тепло. Обычно энергоаудитор в первую очередь предлагает закрыть эти лазейки для утечки тепла. А если автоматизировать систему отопления, то можно сэкономить до 40% затрат на тепло.

"Устанавливаются специальные балансировочные клапаны, которые выравнивают температуру во всех квартирах. Если установить автоматизированный тепловой пункт, то это дозволит автоматически регулировать температуру в здании в зависимости от температуры на улице, чтобы не было перетопа", – говорит Антон Ковалишин, эксперт по энергоэффективности.

После проведения энергоаудита модернизировать систему отопления домов жители могут за счет государственных и городских программ по энергоэффективности. В квартирах станет теплее и платить придется меньше. А для страны в целом уменьшение потерь тепла – это меньше сожженного угля и газа для обогрева каждого дома, а значит это очередной шаг к энергонезависимости страны.

Напомним, ранее стало известно, что по решению Кабмина при долге за коммуналку более 340 грн будут лишать субсидии. Так, теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней.

При этом украинцы заметно нарастили долги за "коммуналку", а именно "плюс" 23 миллиарда за год. Уже традиционно хуже всего украинцы оплачивают услугу газоснабжения. При этом в декабре 2018 года население заплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд гривен.

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