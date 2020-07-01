Новые тарифы на газ для украинцев отложили до августа

Согласно обязательствам Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), уже с 1 июля в стране должна была существенно измениться система формирования тарифов на газ. Однако Кабинет министров на своем заседании отложил переход на рыночные цены газа для населения на 1 августа.

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Как уточнила и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге после заседания правительства, Кабмин до 1 августа продлил возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа. Она отметила, что такое решение приняли, чтобы "обеспечить бесперебойность и стабильность" на рынке газа в момент будущей отмены ПСО.

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В частности, властям еще нужно определиться с "поставщиком последней надежды". "Поставщик последней надежды" не имеет права отказать в заключении договора на поставку газа на ограниченный период времени. Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика.

Буславец отметила, что Министерство энергетики уже решило объявить конкурс на "поставщика последней надежды", который сможет гарантировано поставлять газ потребителю, если тот не заключит контракт. Ведомство будет принимать предложения до 7 июля.

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Напомним, когда будет введен полноценный открытый рынок газа, розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц.

Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

Ранее предполагалось, что открытый рынок газа в Украине будет введен с 1 мая, но его внедрение тогда перенести на 1 июля.

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