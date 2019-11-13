Отопление включили еще не во всех областях Украины: опубликована карта

Полностью подключены к отоплению семь регионов страны

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Украина уже полностью готова к зиме, но тепло появилось в жилых домах еще не во всех областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития громад и территорий, опубликованные на официальной странице ведомства в Facebook.

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"По информации областных и Киевской городской государственных администраций по состоянию на 13 ноября в Украине отапливается 95,8% жилых домов и 98,5% объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

При этом полностью подключены к отоплению Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

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"100% объектов жилого фонда отапливается в Запорожской, Полтавской и Черниговской областях. 100% объектов социального фонда в Николаевской, Сумской, Хмельницкой областях и городе Киев", - уточнили в министерстве.

Напомним, ранее в двух городах Львовской области было объявлено чрезвычайное положение. В городах 60 тысяч человек мерзнут в своих домах, закрываются школы, а в детсадах ходят в верхней одежде. Тепло обещают подключить в ближайшее время. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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