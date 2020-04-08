Пенсионеры смогут оплачивать коммуналку по телефону

Пенсионеры также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии

Кабинет министров Украины планирует в ближайшие дни запустить систему оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпочту" или телефонные "горячие линии" банков.

Об этом, во вторник, 7 апреля, сообщает пресс-службаКабмина.

"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", – сказано в сообщении.

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Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

В Кабмине также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн-сервисы.

О том, как позаботиться о полном холодильнике, аптечке или оплатить коммуналку не выходя из дома, смотрите в сюжете:

Ранее Минрегион рассказал, что будет за неуплату коммунальных услуг.Так, при задолженности за жилищно-коммунальные услуги граждан не могут выселить из жилья. Однако украинцев просят вовремя их оплачивать для стабильной работы отрасли.

Напомним, что задолженность украинцев по оплате коммунальных услуг на конец января 2020 года достигла 67 млрд грн, увеличившись на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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