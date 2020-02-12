Платежки станут меньше: Гончарук сообщил украинцам хорошую новость

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Платежка за отопление в феврале, которую жители Украины получат в марте, будет ниже, чем за декабрь и январь. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Алексей Гончарук.

"В феврале платежка будет существенно ниже даже, чем в декабре. Мы сейчас видим, что цены на газ после января продолжают снижаться. Мы обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. В декабре платежка была минимальной, в январе по сравнению с декабрем она немного вырастет, а в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал Гончарук.

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"Наша задача – чтобы по итогу всей зимы, по итогу всего сезона платежка была максимально низкой для населения. Насколько это вообще возможно… В любом случае по итогу этой зимы украинец заплатит существенно меньше, чем прошлой зимой", – добавил премьер.

В тренде Курс доллара в Украине вернулся к росту

24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения, которое прошло накануне, 31 января, заслушал отчет чиновников об уменьшении сумм в декабрьских платежках за тепло. Зеленский поручил выяснить, почему не уменьшились суммы в платежках в Черновицкой и Николаевской областях, а также поставил перед чиновниками задачу выравнять снижение тарифов по всем областям.

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