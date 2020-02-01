Зеленский приказал снизить платежки за отопление на 25-30% во всех областях Украины

Президент Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения, которое прошло накануне, 31 января, заслушал отчет чиновников об уменьшении сумм в декабрьских платежках за тепло. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский поручил выяснить, почему не уменьшились суммы в платежках в Черновицкой и Николаевской областях, а также поставил перед чиновниками задачу выровнять снижение тарифов по всем областям.
"Задача номер один – получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", – написал Зеленский.
Также он опубликовал видео с совещания:
Ранее сообщалось, что правительство хочет снизить расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг до уровня не более 15% от бюджета семьи с помощью энергомодернизации жилья. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Напомним, в декабре 2019 года Алексей Гончарук подчеркнул важность работ по энергоэффективности.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк