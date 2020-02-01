В декабрьских квитанциях за тепло не изменились цифры у жителей Черновицкой и Николаевской областей

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Президент Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения, которое прошло накануне, 31 января, заслушал отчет чиновников об уменьшении сумм в декабрьских платежках за тепло. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поручил выяснить, почему не уменьшились суммы в платежках в Черновицкой и Николаевской областях, а также поставил перед чиновниками задачу выровнять снижение тарифов по всем областям.

"Задача номер один – получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", – написал Зеленский.

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Также он опубликовал видео с совещания:

В тренде Зеленский приказал снизить платежки за отопление на 25-30% во всех областях Украины

Видео: Телеграм Владимира Зеленского

Ранее сообщалось, что правительство хочет снизить расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг до уровня не более 15% от бюджета семьи с помощью энергомодернизации жилья. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, в декабре 2019 года Алексей Гончарук подчеркнул важность работ по энергоэффективности.

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