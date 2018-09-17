После роста цен на газ субсидий хватит всем нуждающимся – Маркарова

Сегодня, 16:05

Маркарова напомнила, зачем правительство проводит верификацию получателей

Фото: А. Яремчук
Фото: А. Яремчук

После роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и их требует. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает УНН.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить", – сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что в последние годы правительство активно занимается обеспечением всех субсидиантов необходимым, а также верификацией – чтобы субсидии получали те, кому они действительно нужны.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Кабмин якобы согласен на повышение цен на газ на 23%. Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд. Миссия МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября.

При этом в Национальном банке Украины также отмечали, что в своих прогнозах исходят из повышения цен на газ для населения в Украина на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Впрочем, Прогнозы Нацбанка будут меняться в зависимости от решения правительства:

В Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи. 
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