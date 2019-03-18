"Процесс пошел": украинцы получили 350 миллионов гривен по субсидиям

Гройсман уверен, что к новому отопительному сезону система полностью заработает

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

"Процесс пошел": украинцы получили 350 миллионов гривен по субсидиям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg 2019-03-18T10:37:00+02:00 ЖКХ Гройсман уверен, что к новому отопительному сезону система полностью заработает

В рамках запущенной в марте монетизации субсидий Кабинет министров Украины выплатил уже более 350 млн гривен. При этом сам механизм работает слаженно, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы выплатили уже более 350 млн гривен субсидий. Процесс пошел. Эти деньги принадлежат украинцам. Фактически к новому отопительному сезону придем с работающей системой", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Премьер напомнил, что монетизация позволяет гражданам более эффективно использовать ресурсы, а сэкономленные средства тратить по собственному усмотрению.

Как известно, с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть Ощадбанка. Самостоятельно в Ощадбанке деньги получают те субсидианты, которые не являются пенсионерами. При этом субсидианты-пенсионеры получат субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет. Пенсионеры получат субсидии с 4 по 25 марта.

Фото: Кабинет министров Украины

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Процесс пошел": украинцы получили 350 миллионов гривен по субсидиям". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.