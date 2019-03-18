"Процесс пошел": украинцы получили 350 миллионов гривен по субсидиям
Гройсман уверен, что к новому отопительному сезону система полностью заработает
В рамках запущенной в марте монетизации субсидий Кабинет министров Украины выплатил уже более 350 млн гривен. При этом сам механизм работает слаженно, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы выплатили уже более 350 млн гривен субсидий. Процесс пошел. Эти деньги принадлежат украинцам. Фактически к новому отопительному сезону придем с работающей системой", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.
Премьер напомнил, что монетизация позволяет гражданам более эффективно использовать ресурсы, а сэкономленные средства тратить по собственному усмотрению.
Как известно, с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть Ощадбанка. Самостоятельно в Ощадбанке деньги получают те субсидианты, которые не являются пенсионерами. При этом субсидианты-пенсионеры получат субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет. Пенсионеры получат субсидии с 4 по 25 марта.
Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:
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