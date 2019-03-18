Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

"Процесс пошел": украинцы получили 350 миллионов гривен по субсидиям

Сегодня, 10:37

Гройсман уверен, что к новому отопительному сезону система полностью заработает

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
"Процесс пошел": украинцы получили 350 миллионов гривен по субсидиям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg ЖКХ Гройсман уверен, что к новому отопительному сезону система полностью заработает

В рамках запущенной в марте монетизации субсидий Кабинет министров Украины выплатил уже более 350 млн гривен. При этом сам механизм работает слаженно, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы выплатили уже более 350 млн гривен субсидий. Процесс пошел. Эти деньги принадлежат украинцам. Фактически к новому отопительному сезону придем с работающей системой", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Премьер напомнил, что монетизация позволяет гражданам более эффективно использовать ресурсы, а сэкономленные средства тратить по собственному усмотрению.

Как известно, с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть Ощадбанка. Самостоятельно в Ощадбанке деньги получают те субсидианты, которые не являются пенсионерами. При этом субсидианты-пенсионеры получат субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет. Пенсионеры получат субсидии с 4 по 25 марта.

Фото: Кабинет министров Украины

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег субсидии, субсидия, Гройсман, Владимир Гройсман, монетизация

Вы сейчас просматриваете новость " "Процесс пошел": украинцы получили 350 миллионов гривен по субсидиям". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не надо никого выписывать": Гройсман объяснил условия получения субсидии

15 марта, 15:15

Премьер призвал украинцев обращаться в муниципальные комиссии

Субсидианты имеют право платить меньше за "коммуналку": названы условия

14 марта, 12:22

В Минсоцполитики привели пример расчетов за февраль и март

"Субсидию можно проесть, но только один раз": Рева предупредил украинцев

6 марта, 13:12

По словам министра, адресная помощь будет приостанавливаться в случае долгов за ЖКУ

Как получить субсидию "живыми" деньгами: Ощадбанк сообщил подробности

27 февраля, 18:27

Субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения денег

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

В шею врос крестик: в Москве нашли девочку-"маугли"

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»