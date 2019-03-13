Выплата субсидий "живыми" деньгами началась: первые итоги

В правительстве отчитались о начале выдачи денег через Ощадбанк

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Выплата субсидий "живыми" деньгами началась: первые итоги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ba/528/5c88ba5281609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ba/528/5c88ba5281609.jpg 2019-03-13T10:10:01+02:00 ЖКХ В правительстве отчитались о начале выдачи денег через Ощадбанк

Запущенная с марта выплата украинцам субсидий "живыми" деньгами проходит без сбоев, за день активных выплат Ощадбанк совершил тысячи переводов субсидиантам. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Масштабная кампания по монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг проходит планово и без сбоев. Как свидетельствуют данные государственного Ощадбанка, с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть банка", – отчитались в правительстве.

Так, за первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" выплачены субсидии на сумму 19,4 млн гривен, которые были оформлены 11 172 переводами.

"А на карты зачислены 204 224 перевода на сумму 333,4 млн грн. Кампания продолжается", – подчеркнули в Кабмине.

Напомним, самостоятельно в Ощадбанке деньги получают те субсидианты, которые не являются пенсионерами. Если у субсидианта нет счета в "Ощаде", перед получением денег нужно зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте или по телефону. После этого деньги можно забрать в отделении в оговоренное с оператором время. Для выплаты монетизированных субсидий используется система денежных переводов "Быстрая копейка". Если счет в Ощадбанке уже есть, регистрироваться не нужно – деньги поступят на карточку.

При этом субсидианты-пенсионеры получат субсидию одновременно с пенсией- через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный. Пенсионеры получат субсидии с 4 по 25 марта. При этом, по расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий.

Как известно, программа субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Одновременно с ней правительство внедряет политику эффективного потребления ресурсов. Так, в 2017 году по инициативе Кабинета министров введен механизм стимулирования экономии газа и электроэнергии в течение отопительного сезона. В 2018 году 1,3 млн экономных потребителей в среднем получили по 700 грн.

Нынешняя полная монетизация субсидий стала логическим продолжением системных шагов реформирования сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы, а также достижения энергоэффективности и энергонезависимости, отмечают в Кабмине. Теперь сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей. И такой принцип будет работать на постоянной основе.

Напомним, на выплату субсидий "живыми" деньгами правительство выделило более 5,5 млрд гривен:

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