Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому

/ Фото: Getty Images

Начисление субсидий в последние годы происходит два раза в год: на отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля) и на летний период (с 1 мая по 30 сентября). И каждый раз украинцам преподносят какие-то новшества в начислении либо оформлении субсидий. Грядущий отопительный сезон не стал исключением.

На сей раз в правилах начисления субсидий ничего не изменилось: категории тех, кто имеет право обратиться за субсидиями, остались прежними, требования к документам – тоже. А вот в порядке оформления субсидий и получении выплат с 1 октября произошло ряд изменений.

Оформляем субсидию дома

Первое новшество – субсидию теперь можно оформить через интернет, то есть не выходя из дому. Правда, для этого нужно иметь цифровую подпись (ранее мы подробно писали, что это такое и как ее получить) или пройти банковскую верификацию (BankID).

Чтобы не выстаивать очередь на прием к инспектору органа соцзащиты, можно зайти на сайт Министерства социальной политики Украины – www.msp.gov.ua – и выбрать рубрику "Е-Сервисы". Там необходимо будет пройти регистрацию. Она возможна одним из трех способов: с адресом электронной почты, с электронной цифровой подписью и с помощью BankID.

Регистрация и вход через электронную почту позволяют направить в отделение соцзащиты документы в электронной форме. Но только для предварительного рассмотрения. Если предварительное "добро" получено, все равно придется идти в управление соцзащиты и нести с собой оригиналы документов, чтобы завершить оформление субсидии.

Другие два варианта входа в систему оформления субсидий – с помощью электронной цифровой подписи и с банковской идентификацией не потребуют личного присутствия при оформлении субсидии, все будет сделано онлайн.

Если электронную цифровую подпись в нашей стране получили еще довольно мало людей, то банковскую идентификацию проходили многие (она подразумевает фотографирование клиента в отделении и получение его подписи в электронном виде – на планшет).

Реклама

Войдя в систему оформления субсидий по цифровой подписи или BankID, можно сразу заполнить заявление и составить декларацию – документы, которые требуются при оформлении субсидии. В этом случае посещать отделение соцзащиты лично не будет необходимости.

Напомним, каким категориям граждан нужно подавать документы для оформления субсидий:

- кто впервые обращается за субсидией;

- если раньше вопрос назначения субсидии решался на комиссии;

- тем, кто арендует жилье;

- внутренне перемещенным лицам;

- если за последний год произошли изменения в составе семьи (ребенок достиг 18-летнего возраста, люди женились, разошлись и т.д.);

- если раньше субсидия была назначена на фактически проживающих в помещении лиц;

- если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые не получают доходов или их доходы меньше минимальной заработной платы.

Субсидии будут выплачивать "живыми" деньгами

Второе существенное новшество – монетизация субсидий. Если в начале 2019 года, когда монетизация была только введена в виде эксперимента, получать "живые" деньги имели право лишь отдельные категории субсидиантов, то теперь такая возможность предоставляется всем.

В свою очередь, монетизация возможна в двух вариантах: наличная или безналичная. Казалось бы, "безналичная монетизация" – такой же вариант выплат, который существовал и раньше. Однако это не так. Разница в том, что раньше сумма, начисленная в виде субсидии, отправлялась сразу на счета компаний – поставщиков коммунальных услуг, получатель субсидии этих денег не видел и не мог ими воспользоваться. Теперь же деньги будут выплачивать не компаниям, а получателю субсидии. При безналичной монетизации в "Ощадбанке" будет автоматически создан счет субсидианта, на который будут перечисляться деньги из бюджета. По окончании отопительного сезона сэкономленные деньги можно будет снять со счета и использовать по своему усмотрению.

Наличная монетизация позволяет получать "живые" деньги каждый месяц, причем не только в "Ощадбанке", а в любом удобном банке (точнее, в любом отделении одного из 38 уполномоченных банков) или в ближайшем отделении "Укрпочты" (деньги также может приносить домой почтальон). Однако, чтобы воспользоваться наличной монетизацией, необходимо подать заявление до 15 октября (тем, кто не подавал такое заявление раньше).

В связи с монетизацией субсидий в квитанциях на оплату ЖКУ теперь не будет указана скидка в размере субсидии. Там будет вписана вся начисленная сумма за ту или иную коммунальную услугу. Платить субсидианту придется полную стоимость полученных коммунальных услуг: частично – из собственных средств, частично – используя деньги, переведенные на ваш персональный счет размере начисленной субсидии.

Реклама

Когда выплаченные субсидии придется вернуть

У многих получателей субсидий вызывают опасения намерения правительства проверять информацию, предоставленную в заявлениях и декларациях, и определять, законно ли были начислены субсидии. Люди боятся, что, если данные в декларациях будут признаны неправильными (а ведь ошибки могут быть допущены не умышленно), субсидии придется вернуть.

Ужесточение проверки правильности поданной информацией предусмотрено законопроектом "О верификации и мониторинге государственных выплат", который в настоящее время рассматривается в парламенте и уже принят в первом чтении. Этот документ действительно предусматривает многоступенчатую сверку данных, имеющихся в различных реестрах и базах данных, с теми, которые сообщают в декларации получатели субсидий.

Планируется, что закон вступит в силу сразу после его принятия и публикации. И он предусматривает три вида верификации: превентивную (во время подачи документов), текущую (во время осуществления выплат) и ретроспективную (по окончании выплат). Причем превентивная верификация начнется, только когда будет запущена информационно-аналитическая платформа, то есть через некоторое время. А вот текущая и ретроспективная верификация заработают практически сразу. Точнее, месяца через три после того, как закон наберет силу, поскольку Кабинету министров необходимо еще принять подзаконные акты, предусмотренные этим законом. В частности, разработать "Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат".

В Минсоцполитики успокаивают: верификация проводится уже давно, и пока ничего нового не будет происходить. Однако к заполнению декларации советуют подходить ответственно. В частности, в Минсоцполитики напоминают, что в декларацию следует включать не только официальные доходы.

"Следует тщательно задекларировать виды и суммы доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов и Государственном реестре социального страхования. Это может быть доход от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации собственной продукции, имущество, недекларируемые доходы, полученные во время работы по договору гражданско-правового характера, или стипендии, которые получают студенты – члены семьи получателя субсидии, прочие поступления (в том числе – зарубежные переводы). Как показывает практика – именно эти доходы чаще всего как раз и "забывают" указать в декларации невнимательные получатели", – отмечают в Минсоцполитики.

Также в министерстве напоминают, что получатели субсидий обязаны в месячный срок проинформировать орган, назначавший субсидию, в случае, если:

- изменился состав семьи или состав зарегистрированных в жилом помещении;

- изменился набор жилищно-коммунальных услуг;

- в семье появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет;

- было приобретено имущество, товары или оплачены услуги на сумму свыше 50 тыс. грн.

Если такая информация поступит не вовремя и ее признают основанием для прекращения выплат – "лишние" суммы также, возможно, придется возвращать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама