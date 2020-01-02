Размер платежек за коммуналку резко вырос: подробности

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Средний размер платежки за коммуналку для одной семьи в ноябре вырос вдвое. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 г. составили 2044,7 грн", – говорится в сообщении.

В октябре, по данным Госстата, средний размер платежки составлял 938,9 грн, в сентябре – 714,8 грн.

При этом долги украинцев за коммуналку растут.

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"В ноябре 2019 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 7,4 млрд грн (48,5% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии – 3,2 млрд (115,6%)", – говорится в сообщении.

Так, задолженность населения по уплате за поставки природного газа на конец ноября составила 26,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 18,9 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 5 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод – 4,2 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии – 5 млрд грн

Таким образом, общая задолженность населения на конец ноября составила 60,1 млрд грн. По сравнению с октябрем долг вырос на 8 млрд грн.

Отметим, размеры платежек украинцев традиционно растут в отопительный период. Так, средняя платежка за январь 2019 года составила 2693,2 грн, февраль – 2660,6 грн, март – 2296,5 грн.

Новости "Сегодня" писали, что на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн.

Напомним, украинцы, по карману которых сильно бьют счета за коммуналку, могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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