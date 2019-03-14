Роста тарифов на газ с 1 мая можно избежать: "Нафтогаз" предложил план

Коболев уверен, что бытовым потребителям нужно дать выбор

Фото: Pixabay

Роста тарифов на газ с 1 мая можно избежать: "Нафтогаз" предложил план //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d76/551/5c7d76551d6a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d76/551/5c7d76551d6a5.jpg 2019-03-14T15:08:00+02:00 ЖКХ Коболев уверен, что бытовым потребителям нужно дать выбор

Весной-2019 в Украине планируется очередной рост тарифов на газ. Однако полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену, считает глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить поставление, которое, среди прочего, предусматривает рост тарифов на газ с 1 мая 2019 года.

Коболев объяснил, что сейчас цена газа на международном рынке заметно упала, но украинцы не смогут ощутить эффект от этого, ведь не имеют права сами выбирать поставщика.

"Десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Кроме того, газ продают местные добытчики и трейдеры. Всего на рынке зарегистрировано несколько сотен торговцев. Но у украинских бытовых потребителей выбора нет. Для абсолютного большинства из них поставщик только один – частная компания газсбыт. Обеспечивать этот газсбыт газом обязан "Нафтогаз", потому что есть постановление [Кабмина] о возложении спецобязательств (ПСО)", – пояснил Коболев на своей странице в Facebook.

Так, цены на газ на европейском рынке впервые снизились настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры будут предлагать газ по цене ниже предусмотренной постановлением о ПСО, считает глава "Нафтогаза".

"С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена получается на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн (или больше, потому газсбыты манипулируют с объемами и нормами). ... Бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса. Коммерческие потребители имеют выбор. Люди также должны его получить. Мы предложили Кабинету министров отменить режим ПСО и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками", – отметил Коболев.

А согласно постановлению о ПСО, цена на газ для населения должна вырасти до 9852 грн за тысячу кубометров с 1 мая 2019 года.

Напомним, министр соцполитики Андрей Рева ранее заявил, что с 1 мая цена газа для населения по всей Украине вырастет на 20%. Впрочем, с майским повышением тарифов на газ, а соответственно и на отопление, еще не все решено. По словам Ревы, рост тарифов предусмотрен специальной формулой, по которой проводятся расчеты. Однако будет ли она применяться в дальнейшем, зависит "от многих факторов", в том числе, от темпов экономического роста.

"Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров (о ПСО. – Ред.). Это постановление устанавливает цену в соответствии с расчетом по формуле. ... Формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей [рыночной] цены на газ. Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше", - пояснял Рева.

Если формула и тарифы на транспортировку и поставку газа сохранятся на нынешнем уровне, конечная цена на газ для населения и тепловиков с 1 мая может составить около 9850 грн за тысячу кубометров.

Ранее эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей:

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