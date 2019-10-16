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Штрафы за незаконные субсидии: в Кабмине прояснили ситуацию

16 октября, 11:33

Музыченко рассказал о старых мифах вокруг программы помощи по оплате коммуналки

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Несмотря на планирующуюся верификацию субсидий, украинцев не будут штрафовать за неправильное оформление документов на получение помощи по оплате услуг ЖКХ. Штрафов за неправомерное получение субсидий тоже не предвидится. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства.

"Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий, сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются, c того времени, как действует соответствующая программа", - сообщил Музыченко.

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Правительство выплачивает субсидии тем семьям, для которых коммунальные платежи составляют более 10% от общих доходов семьи, но для каждой семьи этот показатель является индивидуальным, напомнил Музыченко. Такая система действовала и в начале 2019 года, во время прошлого отопительного сезона.

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"На сегодня мы не планируем ничего пересматривать", – добавил замеминистра социальной политики.

Подробнее о субсидиях в отопительный сезон 2019-2020 годов читайте на сайте "Сегодня" –Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому.

О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, а также кому грозят проверки, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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ЖКХ штрафы коммуналка субсидии коммунальные платежи ЖКУ оформление мифы Виталий Музыченко

Источник: Сегодня

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