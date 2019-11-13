Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам

Конечные цены на газ отличаются во всех регионах

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Исходя из озвученной "Нафтогазом" стоимости газа для населения в ноябре, самые высокие розничные цены будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний "Николаевгаз", "Ровногаз" и "Газовик" (Винницкая область). Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

Информация появилось после того, как "Нафтогаз" повысил отпускные цены на газ для газсбытов до 4899 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Отмечается, что розничные цены на природный газ для населения по регионам также увеличились – в среднем на 12,57%, но продолжают отличаться и зависеть от тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Самые высокие розничные цены на газ в этом месяце будут у потребителей таких предприятий:

"Николаевгаз" – 7091 грн за 1000 куб. м (на 12,19% выше, чем в октябре);

"Газовик" – 7086,68 грн за 1000 куб. м (+12,19%);

"Ровногаз" – 7085 грн за 1000 куб. м (+12,20%).

При этом самые низкие цены будут у тех потребителей, которые подключены к сетям компаний:

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"Киевгаз" – 6468,68 грн за 1000 куб. м (+13,52%);

"Кременчуггаз" – 6478,64 грн за 1000 куб. м (+13,49%);

"Харьковгоргаз" – 6537,32 грн за 1000 куб. м (+13,36%).

На сайте также размещена карта Украины с указанием розничной цены на газ для населения в ноябре 2019 года:

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: "ГазПравда" В тренде "Неплохой месседж": экономисты оценили указ Зеленского о реформах

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

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Напомним, что с мая цена на газ постоянно снижалась и повысилась только в ноябре.

Те украинцы, по карману которых сильно бьют счета за коммуналку, могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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