В Украине выросла цена на газ для населения

В "Нафтогазе" сообщили, что установленная цена – самая низкая с 2016 года для ноября

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Цена на природный газ в ноябре для нужд населения Украины и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре", – подчеркнули в компании.

В "Нафтогазе" добавили, что регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения "Газовый запас" (4874,42 грн за 1000 куб. м), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства.

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"Цена на газ для населения в Украине сейчас определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ (Кабинета министров. – Ред.) от 03.04.2019 № 293 и действует до конца 2019 года", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что для определения цены газа по ПСО "Нафтогаз" выбирает самый низкий уровень среди четырех определенных правительством вариантов – цены "Нафтогаза" для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению № 867 от 19 октября 2018 года.

В этом месяце наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Напомним, что в октябре цена на газ для населения снизилась на 4,9% по сравнению с ценой на газ в сентябре – до 4272,76 грн за 1000 куб. м без налогов и дополнительных начислений.

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