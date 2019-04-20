Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

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Обещанное Кабинетом министров снижение цен на газ для населения, начиная с апреля, – под угрозой срыва. Месяц уже на исходе, а ясности с документами нет до сих пор.

Как писал сайт "Сегодня", в конце НАК "Нафтогаз" вышел с предложением к Кабинету министра отменить постановление №867, накладывающее специальные обязательства (ПСО) на ряд компаний по поставкам газа бытовым потребителям и обязывавшее их продавать газ этой категории потребителей по цене 8,55 грн за 1000 куб. м. В компании заявили, что цены на мировом рынке снизились, и теперь выходит, что жители Украины платят за газ не 60% его рыночной цены, а дороже, чем промышленные предприятия, которые платят рыночную цену. Так, с 1 апреля цена на газ для промышленности составляет 7,19 грн/куб. м, а для населения – по-прежнему 8,55 грн/куб. м, т. е. на 19% больше. С мая, согласно постановлению №867, цена на газ для населения должна увеличиться до 9,7 грн за кубометр, что будет составлять уже 135% от рыночной стоимости.

Поначалу Кабмин заподозрил, что в инициативе "Нафтогаза" "может быть ловушка". Однако 3 апреля на своем заседании экстренно рассмотрел вопрос о газовых тарифах и сообщил, что "Нафтогазу" дали разрешение на снижение цен для населения, выдав специальное постановление (№293).

Текст документа был обнародован только через несколько дней, и тогда выяснилось, что Кабмин обязал НАК "Нафтогаз" продавать населению и другим льготным категориям населения газ по цене, "которая определяется как средняя арифметическая цена газа, по которой… "Нафтогаз" предлагает газ промышленным потребителям… но не выше, чем цена, установленная Кабмином". Однако при этом Кабмин не отменил и не внес коррективы в свое предыдущее постановление на эту тему, №867, а оно обязывает "Нафтогаз" поставлять газ населению по четко зафиксированной цене, которая действует сейчас. Причем с мая, напомним, согласно этому не отмененному постановлению, тариф должен повыситься еще на 15%.

"Нафтогаз" заявил, что при существующем положении вещей снижать цену для населения не имеет права.

"Нафтогаз" неоднократно обращался к правительству с просьбой отменить постановление №867 или привести установленную им цену до уровня рыночной. Без такого решения Кабинета Министров "Нафтогаз" не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который он поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие Положения о ПСО. Нарушение этого Положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение Лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения", – заявили в компании.

Глава Кабмина правовых коллизий не видит. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

"Надо выполнить постановление правительства и с 1 мая опустить цену на газ. Если менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" этого не сделает, значит, он нечестный. А если это так, то я уже говорил: поставлю вопрос об увольнении руководителя (НАК "Нафтогаз Украины") на следующем заседании правительства. Им (НАК "Нафтогаз Украины) нужно перестать крутить этой темой в таком циничном варианте", – заявил Владимир Гройсман.

Кабинет министров, напомним, заседает по средам. Следующее заседание должно состояться 24 апреля.

Также Кабмин поручил возложил контроль за выполнением решения о снижении цены на главу Минэнерго Игоря Насалика. Его ведомство буквально на следующий день адресовало письмо "Нафтогазу" с требованием выполнить требование Кабмина. "По мнения юристов Министерства, для того, чтоб продавать газ населению дешевле, Положение о поставщике со специальными обязательствами (ПСО) отменять не обязательно, так как ст. 11 Закона Украины "О рынке природного газа" не ограничивает возможностей правительства по количеству актов, которые должны быть приняты относительно возложения Специальных обязательств на субъектов рынка", – говорится в сообщении Минэнерго.

Похожую точку зрения высказал и Минфин.

Между тем, решение Кабмина о привлечении к "тарифному спору" Минэнерго вызвало вопросы у ряда экспертов. "Нафтогаз" не является подведомственным предприятием Минэнерго. В процессе реорганизации, которая проходила под патронатом МВФ, НАК стал подотчетен только собственному наблюдательному совету. При этом единственным акционером НАК является государство в лице Кабинета министров.

Кто прав, кто виноват

По мнению экономического эксперта, аналитики Бориса Кушнирука, "конфликт между правительством и Коболевым насчет возможности и целесообразности снижения тарифов на газ для населения переходит точку невозврата". Очевидно, что правительство не готово снимать обязанности ПСО сейчас, потому что опасается утратить контроль за поставками газа для нужд населения накануне парламентской избирательной компании, говорит эксперт.

"Я не готов давать юридическую оценку ситуации. Мне кажется, что правительство таким образом попыталось решить две задачи. Во-первых, не вносить изменения в постановление о ПСО и не менять форму, которая является результатом договоренностей с МВФ. И во-вторых – снизить цену на газ для населения, если рыночная цена ниже верхнего "потолка", – перечисляет Кушнирук.

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев считает, что можно было бы не создавать правовых коллизий, поменяв одну цифру в постановлении 867 – вместо коэффициента 0,8, которым цена на газ для населения с 1 мая повышается до 9,7 грн за кубометр, применить коэффициент 0,5, который позволит снизить тариф до уровня промышленности. Однако таким образом Украина нарушит обязательства перед МВФ, а значит, рискует остаться без следующих кредитных траншей.

Получается, простого, однозначного и быстрого решения "газовой проблемы" не существует.

Борис Кушнирук считает, что в конфликте между правительством и "Нафтогазом" более неправо руководство госкомпании, которое выполняет свою работу, не учитывая политических задач, которые пытается решить правительство Украины.

"Я с большим уважением отношусь ко всей команде НАК "Нафтогаз Украины", считаю, что это одна из лучших менеджерских команд у нас в стране. Но команда "Нафтогаза" ведет себя немного некорректно. Зная, что их поддерживает США, они позволяют себе немного больше, чем должны позволять себе с точки зрения субординации, отношений между менеджерами государственной компании и правительством. Есть вещи, которые они должны учитывать не просто как менеджеры, которые живут в каком-то изолированном мире, а как менеджеры компании, которые живут в Украине, где правительство вынуждено решать не только номинально правильные задачи, но еще и политические задачи. Учитывая, что мы входим в парламентские выборы, не может правительство позволить себе отпустить этот процесс. У нас же выборы 28 октября, а 15 октября должен начаться отопительный сезон. Представляете себе ситуацию, когда местные теплокоммунэнерго не заключать договора по поставкам газа. И они начнут винить "преступное правительство", которое оставляет людей без тепла", – говорит Борис Кушнирук.

Напомним, что отмена ПСО предполагает не только отмену фиксированной цены на газ для населения, но и требований к поставщикам газа снабжать топливом бытовых потребителей, независимо от того, платят они за газоснабжение, или нет.

Что касается опасений руководства "Нафтогаза" в том, что потом его же сделают "крайним" за то, что не выполнено одно из двух противоречащих друг другу постановлений КМУ, эксперт считает, что "второе постановление защищает граждан, поэтому никто не осмелится потом играть против правительства", – считает Борис Кушнирук.

Однако дать юридическую оценку двум постановлениям могут только юристы, подчеркивает эксперт.

Цену на газ по осени считают

Настойчивые просьбы "Нафтогаза" об отмене ПСО именно в летнее время эксперты считают логичным с экономической точки зрения. Но потребителям не стоит особо радоваться.

"Безусловно, "Нафтогаз" хочет отмены спецобязательств сейчас, пока объемы потребления газа незначительны. Основные объемы ведь идут во время отопительного сезона. Но, если он освободиться от спецобязательств, он сможет поднять цены во время следующего отопительного сезона, – объясняет Геннадий Рябцев. – Причем, учитывая, что, скорее всего, в Украине возникнет дефицит газа, цена на него в следующем отопительном сезоне может взлететь до 12-15 грн за кубометр. Потому что у Украины нет среднесрочных и долгосрочных контрактов, мы покупаем газ на спотовом рынке, где он дороже. Такие тарифы, конечно, будут неподъемными для потребителей", – предупреждает эксперт.

Дефицит газа может возникнуть в Украине из-за того, что Россия, как известно, намерена с 2020 года отказаться от транзита газа через Украину. Как следствие – давление в газотранспортной системе упадет. Более того, восточные регионы Украины рискуют вообще остаться без "голубого топлива".

Как решить проблему

Геннадий Рябцев считает, что постановлением о снижении цены и увольнением руководства компании "газовую проблему" не решить. Потому что основные проблемы, с которыми Украина может столкнуться уже осенью, эти меры не решают.

"На мой взгляд, Кабмин, который представляет единственного акционера "Нефтегаза", должен не принимать решения о снижении цены, а поставить задачу правлению НАК принять ряд мер для безболезненного прохождения отопительного сезона 2019-2020. По этому вопросу нужно было даже собирать СНБО. Потому что с 1 января давление в трубе снизится до нуля. У нас возникла проблема даже тогда, когда в марте прошлого года давление в трубе снизилось всего на 20%. Была акция "Прикрути", снижение объемов на 14%. А если в трубе будет давление 0%, то вся восточная Украина окажется без газа. Поскольку из подземных хранилищ нельзя поднимать такое количество газа, чтобы обеспечить восток Украины газом при нуле в транзитной трубе", – предупреждает эксперт.

В первую очередь, по его словам, "Нафтогаз" должен закачать в подземные хранилища на 4 млрд кубометров газа больше, чем в прошлых сезонах. Вероятно, на эти цели придется взять кредит.

Кроме того, нужно перейти к заключению долгосрочных и среднесрочных соглашений с компаниями-производителями и поставщиками, кроме российских, подчеркивает эксперт.

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