США выделят 85 миллионов долларов на развитие украинской энергетики

Агентство США по международному развитию планирует реализовать в нашей стране проект по энергонезависимости

США выделят 85 миллионов долларов на развитие украинской энергетики 2019-03-21T21:19:00+02:00 ЖКХ Агентство США по международному развитию планирует реализовать в нашей стране проект по энергонезависимости

Соединенные Штаты выделят 85 миллионов долларов на развитие украинской энергетики. Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать в нашей стране проект по энергонезависимости. Проект продлится пять лет.

"Этот проект будет поддерживать деятельность энергетических рынков, поставок продукции и услуг в сфере энергетики. Также, наконец, в рамках проекта будет поддержан независимый регулятор энергетического сектора, чтобы способствовать развитию его потенциала и компетенции", – говорит Сьюзан Фритц, директор миссии USAID.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксаны Кривенко, решение USAID запустить в Украине такой проект свидетельствует о доверии к нашей стране со стороны международных организаций.

"Учитывая тот многолетний опыт общения и партнерских взаимоотношений регулятора с международными организациями и очень плодотворную работу, тесное сотрудничество с USAID, я уверена, что именно этот проект является свидетельством доверия и свидетельством того, что мы успешно сотрудничаем с нашими партнерами", – сказала Оксана Кривенко.

Агентство по международному развитию будет не только предоставлять деньги Украине, но и контролировать, на что их тратят. Обнаружат нарушения, проект свернут.

Ранее Сьюзан Фритц заявила, что стимулирующее регулирование (RAB-тарифы) позволит привлечь инвестиции в электроэнергетический сектор.

"Только действенная тарифная реформа может обеспечить стимулы для долгосрочных инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Украина сейчас находится в процессе перехода от методологии "затраты плюс" к методологии стимулирующего регулирования (RAB) в электроэнергетическом секторе. USAID предоставляет помощь регулятору в том, чтобы в рамках RAB-тарифа обеспечить возможности для инвестиций в развитие сетей таким образом, чтобы предприятия могли финансировать эти шаги, а регулятор имел возможность отслеживать этот процесс", – сказала Сьюзан Фритц.

Ранее мы писали, что в Украине внедряют новые технологии добычи газа.

Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что инвестиционный потенциал украинской энергетики – более 80 млрд евро.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США выделят 85 миллионов долларов на развитие украинской энергетики". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.