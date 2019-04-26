Стало известно, когда в Украине начнется автоматическое переоформление субсидий

Правительство намерено совершенствовать систему субсидий

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Автоматическое переоформление субсидий в Украине на следующий отопительный период начнется 1 мая. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает его пресс-служба.

"Буквально неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий. Мы приняли решение, что с 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый отопительный сезон будет осуществлен в автоматическом режиме", – сказал он.

Розенко добавил, что правительство будет совершенствовать систему субсидий с главной целью – "она ​​должна быть простой, понятной и доступной для каждого человека".

Напомним, с марта 2019 года украинцы, которым назначены субсидии, начали получать "живые" деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты проводятся как через Пенсионный фонд, так и отделения Ощадбанка.

Последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается "сезон" переназначения субсидий. В этом году он будет иметь свои особенности. Подробнее читайте в статье: "Летние субсидии: какие изменения ждут украинцев в мае и кому могут отказать".

Ранее "Сегодня" писали о том, как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы и не получил "потерянную субсидию". Выяснилось, что компенсация "упала" на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли об этом сказать.

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