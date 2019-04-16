Летние субсидии: какие изменения ждут украинцев в мае и кому могут отказать

При назначении субсидий будут проверять, нет ли долгов и дополнительных доходов

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается "сезон" пересчета субсидий. В этом году он будет иметь свои особенности, о которых мы расскажем ниже.

Перерасчет субсидий предполагает также, что получателей субсидий будут проверять: соответствует ли действительности информация, указанная в декларациях, не "забыли" ли претенденты на субсидию указать все свои источники доходов, не произошли ли в семье существенные изменения к лучшему и т.д..

Кому субсидии продлят автоматически

Обращаться за субсидией с новым заявлением и декларацией о доходах за субсидией нужно будет гражданам, которые удовлетворяют хоть одному из перечисленных критериев:

субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на тех, кто фактически проживает в квартире;

в семье есть неработающие лица трудоспособного возраста, которые не имеют доходов или же их доходы меньше минимальной зарплаты (4173 грн);

в течение последнего года в семье произошли изменения в составе семьи;

проживание в арендованной квартире;

статус внутренне перемещенных лиц.

Остальным обещают переоформить субсидии автоматически.

Отказать в начислении субсидий могут в таких случаях:

если человек не платит ЕСВ и не состоит на учете в центре занятости

за последние полгода совершена покупка на сумму свыше 50 тыс. грн

владельцам дома площадью более 200 кв. м или квартиры – более 120 кв. м

если в семье есть машина, выпущенная менее 5 лет назад.

По данным Укрстата, в феврале 2019 года субсидии получали 3 735 110 домохозяйств. В Минсоцполитики заявили, что около 3 млн домохозяйств субсидии в мае будут переназначены автоматически. Таким образом, повторно подтверждать свое право на субсидию придется только 20% получателей субсидий.

Кому перестанут платить субсидии "живыми" деньгами и вообще

Для большинства получателей субсидии за апрель и май (в мае и июне) будут выдаваться в виде доплат к пенсиям или "живых" денег в Ощадбанке. Однако должников накажут. С мая вступает в силу правило, что домохозяйство, которое допустило задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере свыше 340 грн, будет лишено возможности получать субсидию наличными деньгами.

Если появились долги – для начала субсидия будет переведена в безналичную форму. То есть деньги поступят на персональный счет, но человек сможет воспользоваться по своему усмотрению только теми деньгами, которые удалось сэкономить, и лишь по окончании сезона.

В Киеве, например, уже подсчитали, что в марте порядка 75% получателей субсидий оплатили коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. Значит, многие из 25% рискуют лишиться выплаты субсидий "живыми" деньгами.

Кроме того, как раньше писал сайт "Сегодня", с 1 мая на долги по коммунальным услугам будет назначаться пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки платежей. То есть не заплатил за апрель до 20 мая – с 21 мая начнет начисляться пеня. А когда будут назначаться субсидии на следующий период, должников угрожают совсем лишать субсидии.

В следующем отопительном сезоне выплату субсидий "живыми" деньгами обещают продолжить. Но также сохранится и безналичный механизм начислений субсидий. Как рассказывал в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева, "живые" деньги будут получать субсидианты, у которых не будет долгов. А вот должники не смогут претендовать на такую форму выплат в течение ближайшего года. Им субсидии будут выплачивать в безналичной форме.

Получателей субсидий стало меньше

В Минсоцполитики обещают в ближайшее время не менять правила начисления субсидий. А значит, серьезного сокращения числа получателей субсидий не произойдет, говорят в министерстве.

Тем не менее из этого ведомства то и дело раздаются сигналы, которые свидетельствуют о желании правительства оптимизировать затраты на социалку. Так, звучали заявления о том, что в результате проверок высвободится порядка 10 млн грн на субсидии тем, кому они действительно нужны. Говорилось также о том, что субсидии не будут начисляться на слишком большие объемы потребления ресурсов, например, газа. Кроме того, сообщалось, что сейчас разрабатываются новые механизмы контроля за правдивостью информации о материальном положении получателей субсидий. За сокрытие дополнительного дохода также угрожают лишать украинцев права на помощь из бюджета.

Отметим, что за последний год количество получателей субсидий сократилось практически вдвое. Если в феврале 2018 года субсидии получали 6 440 500 домохозяйств, т. е. 43% от всего количества домохозяйств в Украине, то в феврале 2019-го это число сократилось до 3 735 100 домохозяйств, или до 25%.

По данным Укрстата, сокращается и средний размер выплат. Если в феврале 2018 года средний размер субсидии составлял 1005,2 грн, то в феврале 2019-го – 998,6 грн.

Впрочем, вице-премьер-министр Павел Розенко озвучил другую цифру среднего размера субсидий. По его словам, она сейчас составляет 1680 грн. Надеемся, такая цифра появится и в отчетах Укрстата в следующем месяце.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.