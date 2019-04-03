Стало известно, кому переназначат субсидию автоматически
По данным Минсоцполитики, переназначение субсидий пройдет в мае
Автоматическое переназначение субсидий, которое проходит ежегодно в мае, в 2019 году коснется трех миллионов домохозяйств. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Остальным претендентам на получение субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах.
"Наличная субсидия будет назначена тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и "Укрпочту", те, кто еще не на пенсии, – через Ощадбанк", – говорится в сообщении.
При этом, по данным Минсоцполитики, семьи, у которых за указанные месяцы будут долги, переведут на безналичную монетизацию субсидий.
"Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в третьем и четвертом кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов – на основе доходов первого и второго кварталов 2019 года", – добавила пресс-служба.
Министерство также сообщило, что в мае повторно подать документы в управления социальной защиты населения должны:
- арендаторы жилья;
- внутренне перемещенные лица;
- семьи, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;
- семьи, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной зарплаты;
- семьи, в составе которых произошли изменения в течение последнего года.
"Министерство социальной политики Украины не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится", – сказано в сообщении.
Напомним, в Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. Подробнее читайте в статье "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать".
С мая 2018 года по февраль 2019-го отказ в предоставлении жилищных субсидий получили 480 тыс. домохозяйств.
При этом, по данным Государственной службы статистики, за январь-декабрь 2018 года субсидии были назначены 6,54 млн домохозяйств из 14,94 млн. То есть 43,8% семей. Но к концу года получателей стало намного меньше — всего 4,52 млн домохозяйств. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Украинцам начали урезать субсидии".
В марте 2019 года стартовала выплата субсидий наличными, в марте ее получили 3,4 млн украинских домохозяйств:
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