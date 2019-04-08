Стало известно, сколько зданий в Украине получили энергосертификаты

Спрос на сертификацию энергоэффективности постепенно растет

Фото: Pixabay

Стало известно, сколько зданий в Украине получили энергосертификаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b56/5b3/5cab565b3e9dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b56/5b3/5cab565b3e9dd.jpg 2019-04-08T17:14:00+03:00 ЖКХ Спрос на сертификацию энергоэффективности постепенно растет

Более 60 зданий в Украине с сентября 2018 года получили энергетические сертификаты. Об этом 8 апреля информирует пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"С сентября 2018 года и до сегодня уже сертифицировано 61 здание, в том числе 23 жилых дома, 18 общественных зданий, 12 учреждений здравоохранения, восемь учебных заведений", – сказано в сообщении.

По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, несмотря на тот факт, что до 1 июля 2019 года сертификация энергетической эффективности зданий осуществляется на добровольных началах, спрос постепенно растет.

Напомним, в сертификате энергоэффективности указывается, сколько обследуемый объект потребляет энергоресурсов и каких, сколько может сэкономить, где и почему энергия теряется, а также основные рекомендации по проведению мероприятий для повышения класса энергоэффективности и комфорта в здании. Такие сертификаты являются публичными.

"Энергоаудит – это своего рода диагноз для здания, который указывает, чем оно "болеет" и как его "лечить". Специалисты компании ДТЭК ЭСКО провели более 800 энергоаудитов, из них 50 – в промышленной сфере, – рассказал сертифицированный энергоаудитор и менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк. – Комплексный подход к уменьшению расходов разных типов энергии – в основном, конечно, тепловой – позволяет сократить расходы до 70%".

Для повышения класса энергоэнергоэффективности необходимо привести состояние здания к установленным государством строительным нормативам, сбалансировать системы здания. Получив отчет об энергоаудите и сертификат энергоэффективности, собственник здания может провести модернизацию сам, за собственные или бюджетные средства, может взять кредит в банке, а может обратиться в энергосервисную компанию, которая выполнит все мероприятия "под ключ" и гарантирует экономию энергоресурсов и расходов на них.

"ДТЭК ЭСКО уже выполнил на условиях энергосервиса 15 энергоэффективных проектов по энергомодернизации детских садов и школ в 5 городах, в результате которых местные бюджеты экономят от 20 до 40% расходов на отопление. В промышленности компания реализовала более 20 проектов с эффектом экономии от 30 до 90% энергоресурсов благодаря установке преобразователей частоты, модернизации систем освещения и кондиционирования", – рассказала Оксана Ананченко, руководитель департамента по коммерческой деятельности ДТЭК ЭСКО.

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